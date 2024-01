Contrôle du parrainage : Le Conseil constitutionnel a bon dos

Tous les regards sont aujourd’hui braqués sur le Conseil constitutionnel qui, en matière électorale, reçoit et apprécie les candidatures en vertu des dispositions de la loi organique de 2016 qui régit cette haute juridiction. Ainsi, elle a pour mission d’assurer la mise en œuvre de la loi sur le parrainage en recevant les dossiers de ceux à qui la Direction générale des élections (Dge) avait remis des fiches de parrainage.

On image bien que c’est pour des soucis de transparence que ce travail d’examen des parrainages n’est pas ainsi confié à la Dge. Malheureusement, comme il s’agit de valider ou d’invalider, sur la base d’appréciations techniques de dossiers, le Conseil constitutionnel se trouve, à son corps défendant, au centre de la polémique qui est consubstantielle à la politique.

En effet, la haute juridiction est obligée de se fier à la Direction de l’Automatisation du fichier (Daf) qui lui transmet un fichier dont il doit se fier parce que n’ayant, a priori, aucune raison d’en douter. Mieux, comme dans tous les domaines sur lesquels il n’a pas d’expertise, le Conseil s’attache, comme toutes les juridictions confrontées à de telles questions, à des experts dans ces domaine. Et ici, il s’agit de domaine informatique.

Ces derniers, au nom des sept sages, officient en toute liberté pour procéder à un contrôle difficile sur la base d’un fichier fourni par une administration électorale qui fait déjà l’objet de toutes les suspicions. Or, comme il s’est passé des choses difficiles à comprendre comme le fait qu’un candidat déclare que tous ses parrains de la région de Saint-Louis sont invalidés, qu’un autre dise que sur plus de 14 mille parrains de Louga, seul un a été validé, que deux autres apprennent que leurs noms ne figurent même pas sur le fichier, etc., cela relance les polémiques.

Le Conseil constitutionnel est désigné du doigt et certains n’hésitent pas à penser qu’il exécute une commande politique allant dans le sens d’invalider des candidatures.

Pis, le communiqué de la Cena sur le fait que le fichier qu’il a à sa possession n’est pas encore actualisé à accentuer les doutes. Car, beaucoup se demandent, à juste titre, le type de fichier qui a été effectivement transmis au Conseil constitutionnel. Une interrogation légitime mais qui n’engage en rien la responsabilité de cette haute juridiction, obligée de se fier à l’administration électorale qui lui fournit un fichier auquel il doit se fier.

Tout au plus, ce qu’il aurait pu faire, c’est de faire constater par tous les candidats, les conditions de paramétrage du logiciel pour que l’algorithme soit maîtrisé par tous.

A l’avenir, ce sera certainement à ce niveau, en plus de la maitrise du fichier, qu’il faudra agir. Malheureusement pour cette élection, les carottes sont déjà cuites. Et qu’il est vraiment dommage que de sérieux candidats comme Aminata Touré, Aïda Mbodji, Abdourahmane Diouf, Abdou Mbaye et autres soient recalés.

Mais, à l’avenir, il faudra veiller d’abord à toiletter le fichier, à le présenter à tous pour un contrôle a priori et à faire de même pour le logiciel.

Assane Samb