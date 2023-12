Contrat minier : Me Moussa Diop révèle et accuse, Aly Ngouille Ndiaye dement

Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, Me Moussa Diop, candidat déclaré à la présidentielle de février 2024, prétend lire une lettre attribuée à Aly Ngouille Ndiaye. Cette lettre présumée concernerait une autorisation d’exploration de diamant accordée à un industriel sénégalais. Réagissant à ces allégations, Aly Ngouille Ndiaye a émis un démenti catégorique à travers un communiqué, rejetant fermement ces accusations infondées.

La cellule de communication de la Coalition ‘‘Alyngouille2024’’ rappelle qu’Aly Ngouille Ndiaye a quitté ses fonctions de Ministre de l’Énergie et des Mines en septembre 2013 pour occuper le poste de Ministre de l’Industrie et des Mines. « Par conséquent, il ne pourrait être l’auteur de cette prétendue lettre signée le 1er décembre 2016. En outre, le poste de Ministre de l’Energie et des Mines n’existait plus dans le gouvernement du Sénégal depuis 2013. Par ailleurs, la terminologie “autorisation d’exploration” ne figure pas dans le Code minier du Sénégal de 2003 et de 2016 », précise la note.

Aly Ngouille Ndiaye souligne également la précision des termes juridiques, en indiquant que les titres miniers en question sont une « autorisation de prospection » et un « permis de recherche », précisant que ces deux types de titres ne confèrent pas le droit d’exploiter une substance minérale quelconque. « Dans les Rapports de I’ITIE pour les années 2016, 2017 et 2018, accessibles au public, l’organe indépendant pour la transparence du secteur minier au Sénégal, il y est clairement noté qu’un seul permis de recherche de diamant a été octroyé en 2016, il s’agit du PERMIS DE RECHERCHE de WASSANGARA à Kédougou (Code A000577) d’une superficie de 614 km2 octroyé à la société 2SH SALY SOFTWARE ET HARDWARE le 19/01/2016 pour une durée de trois (3) ans », ajoute le document.

L’ancien Directeur de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, a tenu une conférence de presse pour dénoncer un scandale lié à un contrat minier entre Jean-Claude Mimran et Macky Sall, orchestré selon lui par Aly Ngouille Ndiaye et Mamadou Diagna Ndiaye.

Devant les journalistes, Me Moussa Diop a présenté des documents, principalement des correspondances confidentielles échangées entre le 1er décembre 2016 et le 8 février 2018, impliquant Aly Ngouille Ndiaye en tant que ministre des Mines et des Énergies, Jean Claude Mimran, homme d’affaires, et Macky Sall, président de la République. « Suite à notre entretien du mois passé, nous avons le plaisir de vous informer qu’une autorisation d’exploration a été signée sur ordre du président de la République, Macky Sall, afin que la société Stornaway Diamond Corporation (appartenant à Mimran) puisse commencer des travaux d’exploration en début d’année prochaine (2017). Une autorisation d’exploitation à durée déterminée s’en suivra par décret du président de la République », a lu Me Moussa Diop.

Le 3 décembre 2016, selon Me Moussa Diop, Mimran a exprimé sa gratitude à Aly Ngouille Ndiaye et a confirmé la réception d’un compte rendu de sa rencontre avec l’émissaire Mamadou Diagne Ndiaye.