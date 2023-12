Construction de l’aéroport de Kolda: La population réclame la reprise des travaux de l’infrastructure

Inauguré il y a quelques mois par le Chef de l’État, l’aéroport international de Saint-Louis est toujours hors service. Et selon les informations, les autorités avaient fait l’annonce de sa mise en service le 07 Décembre 2023 . L’infrastructure capable de recevoir des vols en provenance d’Europe et participera à booster le tourisme dans cette zone.

Le Chef de l’État Macky Sall a procédé le 14 juillet 2022 à l’inauguration du nouvel aéroport international de Saint-Louis qui porte désormais le nom de feu Ousmane Masseck Ndiaye, ancien maire de la ville.

Cette infrastructure, d’un coût d’un peu plus de 23 milliards de FCFA fait partie d’un vaste programme de réhabilitation des aéroports régionaux du Sénégal (PRAS), lancé en 2018 par le gouvernement. Après plusieurs mois de rénovation, le nouvel aéroport de Saint-Louis a été mis aux normes de l’OACI et à la réglementation aéroportuaire nationale et internationale.

Hors service depuis la fin des travaux, des citoyens et membres de la société civile de Kolda (sud), réclament la mise en service de l’aéroport de cette ville du sud du pays.

Récemment, des personnes s’étaient réunies pour constater avec amertume, l’arrêt des travaux de l’aéroport de Kolda, mais aussi réclamer la reprise. Ils avaient aussi parlé des impactés, qui ont perdu des terres cultivables et ne peuvent plus mener d’activités agricoles tout en rappelant que les populations de Kolda, une zone enclavée, nourrissaient beaucoup d’espoirs sur cet aéroport pour désenclaver la région.

Lancés en mai 2022, les travaux de construction de l’aéroport de Kolda estimé à plus de 20 milliards de francs Cfa devaient prendre fin en décembre 2023.