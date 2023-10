Consommation locale : La nouvelle voie de l’ASCODEM et de la COOP MIFATH

L’Association Sénégalaise des Commerçants et Délégués de Marchés (ASCODEM) et la Coopérative LA COOP MIFATH ont dévoilé avec enthousiasme leur partenariat novateur, ouvrant la voie à une consommation locale éclairée. Ils mettent à disposition des Sénégalais des produits biologiques cultivés avec passion dans les champs de nos coopératives.

Le Président de l’ASCODEM, Mbaye Ndiaye, déclare que cette alliance stratégique a pour but de rendre plus accessible l’approvisionnement en produits essentiels, particulièrement pendant la saison hivernale. Grâce à cette collaboration, les consommateurs pourront facilement se procurer des produits de qualité tout en renforçant l’économie locale.

Mais ce partenariat ne se limite pas à l’approvisionnement en produits de première nécessité. Il incarne un solide engagement dans la lutte contre le chômage des jeunes. En favorisant la production et la distribution de produits locaux, ASCODEM et LA COOP MIFTAH créent des opportunités économiques pour les jeunes, renforçant ainsi le tissu social de notre communauté.

Le président directeur général de LA COOP MIFTAH, Ibrahima Dionne ajoute que cette collaboration représente une démarche novatrice, conjuguant responsabilité sociale et promotion de la consommation locale. Ensemble, ASCODEM et LA COOP MIFTAH travaillent pour un Sénégal plus résilient, plus prospère et plus durable. Rejoignez-nous dans cette initiative qui place la consommation responsable au cœur de notre avenir commun.