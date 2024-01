Conseil constitutionnel: Khalifa Sall valide le parrainage parlementaire

Khalifa Sall est le 7e candidat déclaré à valider son dossier devant la Commission de contrôle des parrainages. Le leader de Taxawu Senegaal est passé grâce au parrainage parlementaire avec 13 députés.

Dans la perspective de l’élection présidentielle de 2024, Khalifa Sall entre officiellement en lice après avoir réussi à obtenir les parrainages requis. Il a franchi avec succès cette étape cruciale en étant soutenu par 13 députés, conformément aux nouvelles dispositions du code électoral révisé en juillet dernier.

Désormais, la validation d’une candidature présidentielle exige le parrainage de 0,6 % à 0,8 % du corps électoral, une mesure visant à garantir un processus de sélection plus rigoureux. Les candidats ont également la possibilité d’être cooptés par 13 députés ou 120 maires et présidents de conseil départemental, élargissant ainsi les voies d’accès à la course présidentielle.

Cette réforme a indéniablement ouvert la voie à une compétition présidentielle plus diversifiée, favorisant une pluralité d’acteurs politiques. Dans ce contexte, la candidature de Khalifa Sall revêt une importance particulière, marquant le début d’une campagne électorale qui s’annonce riche en enjeux.

Quant à la candidature de Al Hassan Ould Niang, son dossier a été recalé. Il n’a validé qu’un peu plus de 5000 parrains.