CONSEIL CONSTITUTIONNEL: Aminata Touré dénonce des irrégularités et annonce une plainte contre X 

Aminata Touré candidate de «Mimi 2024» est en boule. Suite à l’étape de la vérification des parrainages, elle doit compléter 18.980 parrains pour franchir le filtre du parrainage. Ce qu’elle fustige car elle a crié au scandale lors de point de presse à son siège. Son mandataire se dit « dégouté» face au comportement du Conseil constitutionnel.

Aminata Touré n’a pas été tendre avec l’administration électoral en particulier le Conseil constitutionnel. Cette dernière s’est énervée du fait qu’elle dit ne point comprendre cette démarche. A l’en croire, son mandataire a déposé 58.975 parrains selon le greffe.

Et Benno n’a pas eu le courage de déposer ses 4 millions de parrains en optant pour le parrainage parlementaire. Ce qu’Amadou Ba n’a pas eu le courage de faire». En brandissant le récépissé de dépôt de la candidature de dépit, Aminata Touré a devant les journalistes lu ce que le greffe a écrit lors du dépôt des parrains avec les signatures qui estime que ce document est authentique. «Le greffe a bien reçu la clé contenant les documents des 14 régions. Je dénonce et je donne les preuves de la triche au Conseil constitutionnel. On a manipulé notre clé parce que Saint-Louis n’est pas dans le document qui nous est donné», a déclaré Aminata Touré.

Selon l’ancien Premier ministre, ils ont omis dans le rapport final la région de Saint-Louis que nous avons bel et bien documenté. «Le greffe l’a signé et il le sait. Sinon nous allons porter plainte contre X. Ce n’est pas Macky Sall qui va m’empêcher d’être candidat. Nous demandons au Conseil constitutionnel de nous donner les filiations des 10.451 parrains qui ne sont pas dans le fichier. C’est une organisation d’une grande triche. Nous avons la preuve de l’existence de ces 10.451 parrains dans le fichier. Nous demandons qu’on nous donne la preuve de l’inexistence dans le fichier des noms de ces parrains», a-t-elle renchérit.

Devant l’urgence de compléter 20000 parrains, elle annonce détenir en stock plus de 100 mille parrains. Par ailleurs son mandataire Sidy Bara Fall au sortir du Conseil constitutionnel a noté que «la première chose est que je sors d’ici dégouté car la région de St louis n’a pas été pris en compte et c’est donc 0 parrains dans cette région. La seule explication, ils ont dit que nous avons omis de mettre St Louis à la droite de la fiche. On nous parle de 10 mille parrains non-inscrits sur le fichier. On nous parme des doublons externes.

Les enjeux sont très grands et pour le contrôle on ne peut pas venir ici et on nous parle d’omission».

MOMAR CISSE