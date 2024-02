Conférence Ministérielle sur les pays à revenu intermédiaire à Rabat: Dr Annette Seck Ndiaye représente le Sénégal

Dr Annette Seck Ndiaye, représentante du gouvernement du Sénégal, a participé à la Conférence Ministérielle de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire qui s’est tenue à Rabat, au Maroc, le mardi 6 février. La conférence avait pour thème « Solutions pour faire face aux défis de développement des pays à revenu intermédiaire dans un monde en changement ».

Cette conférence a réuni des ministres et des représentants de différents pays à revenu intermédiaire, qui ont discuté des défis auxquels ces pays sont confrontés dans un monde en constante évolution.

Dr Annette Seck a représenté le gouvernement du Sénégal lors de cette conférence et a apporté sa contribution à la discussion sur les solutions possibles pour faire face à ces défis de développement.

La participation du Dr Annette Seck à cette conférence témoigne de l’engagement du gouvernement du Sénégal à trouver des solutions innovantes pour promouvoir le développement dans le pays. Cette conférence a également été l’occasion pour les participants de partager leurs expériences et de créer des synergies pour relever les défis communs aux pays à revenu intermédiaire.

Le gouvernement du Sénégal continuera à travailler en collaboration avec d’autres pays et organisations pour trouver des solutions durables et efficaces pour le développement économique et social du pays. La participation du Dr Annette Seck à cette conférence marque un pas important dans cette direction et témoigne de l’engagement du Sénégal envers le développement durable.