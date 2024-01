Conférence de presse d’avant match : grosse bagarre entre journalistes guinéens et sénégalais

Une bagarre a été éclaté entre journalistes guinéens et sénégalais lors de la conférence de presse d’avant match de Aliou Cissé.

En effet, les hommes de médias sénégalais et guinéens en sont venus aux mains ce lundi en marge du match entre le Sily National et les Lions du Sénégal à la suite d’un débat houleux. Un journaliste Sénégalais et un confrère Guinéen ont été les premiers à lancer les hostilités s’en suit une altercation entre les deux deux camps…