Conférence de presse annuelle: Vladimir Poutine promet une Russie victorieuse en Ukraine

Vladimir Poutine a affiché sa confiance, jeudi 14 décembre, lors de sa grande conférence de presse annuelle à Moscou. En ouverture, le président russe a affirmé que le pays était suffisamment solide pour « aller de l’avant » malgré les sanctions économiques, la guerre en Ukraine et la confrontation avec les Occidentaux. Selon Vladimir Poutine, interrogé sur la résistance de l’économie aux sanctions, la Russie dispose d’une « marge de sécurité suffisante » du fait de la « forte consolidation de la société », la « stabilité du système financier et économique du pays » et de « l’augmentation des capacités militaires » de Moscou.

Cette marge est « suffisante non seulement pour se sentir en confiance, mais aussi pour aller de l’avant », a assuré le président russe, qui a récemment annoncé son intention de briguer un nouveau mandat en mars 2024, mandat qui pourrait le faire rester au Kremlin au moins jusqu’en 2030. Il a malgré tout reconnu que l’inflation restait forte en Russie, attendue à 7,5-8 % à la fin de l’année, source d’inquiétude au sein de la population, et promis que la Banque centrale prendrait les mesures appropriées pour la juguler.

Le dirigeant russe a dit s’attendre à une croissance du PIB de 3,5 % cette année : « Cela signifie que nous avons rattrapé notre retard et que nous avons fait un grand pas en avant », a-t-il soutenu. La Russie continue de vendre assez de ses hydrocarbures pour financer l’effort de guerre. Et l’industrie a été réorientée sur les commandes d’État d’armements et de munitions.

L’économie russe semble ainsi avoir absorbé le choc immédiat des sanctions mais leurs effets à plus long terme peuvent être dévastateurs, le pays étant coupé de certaines technologies de pointe et de pans entiers du système bancaire international. Sur le plan diplomatique, Moscou peut aussi se satisfaire de voir les soutiens occidentaux de l’Ukraine se quereller sur la poursuite de leur aide militaire et sur les perspectives d’adhésion de l’Ukraine à l’UE.

Concernant la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a une nouvelle fois répété l’objectif affiché de Moscou, à savoir la « dénazification » et la « démilitarisation » de son voisin, sans quoi la paix n’est pas possible, selon lui.