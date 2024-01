Condamnation d’Ousmane Sonko: Me Ciré Clédor Ly revient sur la question d’inéligibilité de Sonko et conseille de ne pas tirer de « conclusions hâtives »

Le 04 janvier 2024, la Cour suprême a confirmé la décision de la cour d’appel de Dakar condamnant Ousmane Sonko pour « diffamation et injures ». Cette confirmation rend la condamnation définitive, suite aux accusations portées contre lui. Maintenant la question a savoir: Ousmane SONKO pourra t-il prendre part aux prochaines élections présidentielles ?

la Cour suprême du Sénégal a confirmé, dans la nuit de jeudi à vendredi, la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko pour diffamation, portant un nouveau coup à ses espoirs de participer à l’élection présidentielle qui se déroulera le mois prochain.

L’avocat de Ousmane Sonko, Me Ciré Clédor Ly, a exprimé ses regrets concernant le timing de cette décision. Selon lui, « Si la décision n’était pas rendue aujourd’hui, rien ne pouvait empêcher Ousmane Sonko d’être candidat. Aujourd’hui le 5, il ne restait que 15 jours selon les calculs. Or, le Conseil constitutionnel, une fois saisi, aurait rendu sa décision dans un mois. » Il a ajouté que l’État, en rendant cette décision, « a violé toutes les lois et tous les engagements internationaux. Il a renié l’État de droit et la démocratie, changeant toutes les valeurs, y compris les valeurs culturelles du pays. C’est un état prêt à tout. »

Me Ly a également accusé l’État de conspirer contre Ousmane Sonko, affirmant que « Maintenant, se battre contre un état doté de tous les moyens financiers, politiques et policiers n’est pas facile. Mais ce qui est important, c’est qu’Ousmane Sonko a gagné devant l’opinion publique nationale et internationale. L’histoire retiendra qu’il s’agit d’un complot d’État qui a réussi à l’affaiblir, mais il ne tombera pas. »

Concernant l’éligibilité de Sonko, Me Ly a conseillé de ne pas tirer de conclusions hâtives, soulignant qu’en matière de droit, « la loi électorale rend inéligible toute personne condamnée pour un délit de 3 mois avec sursis à 6 mois avec sursis. Mais en tant que juriste, je sais que selon l’article 34 du code pénal, les cas d’incapacité, en cas de délit, sont prononcés ou dispensés par la juridiction de jugement ».

La Cour d’appel avait initialement condamné Ousmane Sonko à 6 mois assortis de sursis et une sanction pécuniaire de 200 millions, une décision maintenue par la Cour Suprême.