Communiqué de Mme Aminata Touré, Présidente du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance

Nous (Aminata Touré et tout son organisation) avons reçu le 22 janvier 2024 une délégation de PASTEF et de LACOS composée du Ministre d’Etat Habib Sy, des députés Birame Souleye Diop, Abass Fall, Ayib Daffé, de Mme Yassine Fall et de Mr El Malick Ndiaye. Nous avons eu des échanges riches et approfondis convergents sur la situation nationale et les urgences de redressement national en direction de l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Considérant les agressions constantes perpétrées par le régime de Macky Sall contre la Démocratie sénégalaise et les Droits humains, Considérant l’élimination honteuse par voie judiciaire et par la manipulation frauduleuse des parrainages de candidats de l’opposition véritable, Considérant notre lutte commune victorieuse contre le troisième mandat et contre l’impunité des responsables de la mort de nombreux jeunes sénégalais dans l’exercice de leurs droits constitutionnels,

Considérant notre volonté commune de réformer profondément les institutions dans le sens des recommandations des Assises Nationales, Considérant notre engagement commun de mettre fin à l’hyper-présidentialisme et au népotisme d’Etat actuel, Considérant notre ambition commune d’éliminer définitivement la pauvreté dans notre pays et d’établir une vie décente pour tous les sénégalais y compris les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les travailleurs et les concitoyens de la diapsora,

Suite aux larges concertations au sein du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance, nous avons pris la décision de soutenir le candidat de PASTEF pour l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Nous appelons tous les responsables, militants et sympathisants de Mimi2024 à ne ménager aucun effort pour une large victoire de notre candidat au soir du 25 février 2024.

Ensemble vers la victoire dès le 1er tour !

Fait à Dakar, le 26 Janvier 2024