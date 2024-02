Commission d’Enquête Parlementaire visant des magistrats: Les députes approuvent Karim Wade 

C’est acté ! Les députés ont largement adopté le projet de résolution portant mise en place d’une commission d’enquête parlementaire, déposée par le groupe parlementaire ‘’Liberté, Démocratie et Changement’’. Cette requête visant notamment à « éclaircir les conditions de l’élimination de Karim Wade et autres de la liste des candidats » à la présidentielle a été adopté par 120 députés.

L’objet de la commission d’enquête a été précisé à l’article 2 de la Résolution soumise à l’appréciation des députés. « La présente Commission a pour mission d’informer l’Assemblée sur le bien-fondé des contestations qui jalonnent le processus électoral », précise cette source.

Ainsi, au-delà de la situation de Karim Wade, les onze membres de la commission – 06 membres de Bby ; 02 de YAW ; 02 du groupe Liberté démocratie et changement et 01 non-inscrit – vont examiner les conditions de mise en œuvre du processus électoral jusqu’à la publication de la liste définitive des candidats.

Au total, 120 députés ont voté, 24 contre et 0 abstention ont été comptabilisé à la fin des débats qui ont été pour le moins houleux. En soutien à son projet, le Pds a rappelé aux parlementaires qu’aucun député ne peut être poursuivi, recherché et détenu, jugé dans le cadre de ses opinions. Ce qui veut dire que « le député est indépendant et que le travail sera fait.

Un juge constitutionnel ne peut être arrêté, ni poursuivi ou détenu. Mais il ne s’agit pas de cela, mais de faire une enquête parlementaire pour éclaircir des faits. Les juges ne sont pas des anges. Il faut que les gens savent que c’est un précédent dangereux car si on dit que des juges ne seront pas jugés et que des collègues députés sont visés par des plaintes, c’est un précédent dangereux ».

Karim Wade vote un report de l’élection

A Doha où il se trouve, le candidat de la coalition « Karim 2024 » s’est prononcé sur cette actualité qu’il suit avec une très grande attention. Ainsi, quelques heures après l’adoption du projet, il n’a pas manqué de manifester sa satisfaction. Mieux, il vise une autre « victoire » : le report du scrutin. « Nous avons remporté une première victoire décisive contre le coup d’État électoral. (…)

Notre prochaine lutte est le report de cette élection présidentielle, qui s’apparente à un simulacre. Nous exigeons l’instauration d’une Cour Constitutionnelle véritablement indépendante avec des juges impartiaux, honnêtes, et dévoués aux intérêts de notre nation, à l’image des grandes démocraties de ce monde », a commenté le fils de l’ancien chef de l’Etat.

Awa Coly