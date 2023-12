Cocaïne saisie au large de Dakar : Révélations sur l’identité des personnes interpellées

L’armée sénégalaise avait saisi près de 3 tonnes de cocaïne sur un navire arraisonné au large du Sénégal avec un équipage de dix personnes dont un Sénégalais, a appris la source auprès de la marine sénégalaise, mardi 28 novembre.

Le patrouilleur sénégalais Fouladou a intercepté, entre le 26 et le 27 novembre, un navire nommé « Ville d’Abidjan » transportant une cargaison énorme de trois tonnes de cocaïne. Selon une source militaire, cette opération d’envergure a eu lieu au large de Dakar. Le navire et sa cargaison ont été acheminés le 28 novembre 2023 à la Base navale Amiral Faye Gassama, où ils ont été remis aux autorités compétentes.

Le « Ville d’Abidjan », ayant embarqué la drogue en Amérique du Sud, provenait de Sao Tomé et se dirigeait vers la Gambie lors de son interception près de Kafountine. Les sacs contenant la cocaïne, d’un poids de 30 kg chacun, étaient dissimulés à bord.

L’interception du navire a conduit à l’arrestation de dix individus de diverses nationalités, y compris un Sénégalais, cinq Nigérians, deux Bissau-guinéens, un Cap-verdien et un Irlandais du Nord. Ces suspects sont actuellement en garde à vue à l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, qui mène l’enquête sur cette affaire. Cette saisie illustre la transformation de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, qui, d’après l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, est passée d’une simple zone de transit pour les drogues destinées à l’Europe à un marché de consommation significatif.