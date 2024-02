Climat Politique et Social au Sénégal: La mission de diplomatie parlementaire mise sur un « dialogue politique national inclusif et fraternel »

Le Parlement communautaire a décidé d’agir dans l’urgence « afin d’apporter sa contribution à la stabilité et la sauvegarde du processus d’intégration régionale qui constitue un précieux acquis pour les populations sénégalaises que représente le Parlement. » Dans un contexte où le Sénégal est dans un tournant majeur, les choses ont pris une autre tournure suite à cette décision de Sall qui a reporté la présidentielle. Pour la mission de diplomatie parlementaire, « il faut un dialogue inclusif. »

Depuis quelque temps le Sénégal est au centre des débats au plan international. Et pour cause, le report de la présidentielle fixée au 25 février puis au 15 décembre. La majorité comme l’opposition se regardent en chiens de faïence. Suffisant pour que la Cedeao puisse dépêcher une mission diplomatique en vue de trouver des solutions face à cette crise crescendo.

La mission était conduite par le Président du Parlement de la CEDEAO, le Dr. Sidie Mohamed Tunis, accompagné des Députés dont Nassirou BAKO ARIFARI du Benin, de Biodun Christine OLUJIMI, du Nigéria, de NJAI Fatoumata, République de la Gambie et de Gnangadjomon Koné de la Côte d’Ivoire. Aussi le Parlement de la Cedeao a-t-il entrepris, les 12 et 13 février 2024, une mission de diplomatie parlementaire au Sénégal. Cette mission s’inscrit dans le cadre de la poursuite des objectifs qui lui sont assignés à savoir, entre autres, « contribuer à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région ouest-africaine ».

Dans un communiqué transmis aux médias, il a été rappelé qu’une visite a eu lieu auprès d’Amadou Mame Diop, Président de l’Assemblée nationale de la République du Sénégal, des séances de travail avec les différents groupes parlementaires Benno Bokk Yakaar, Yewwi Askan wi, Liberté démocratie et changement sans oublier la société civile et d’autres acteurs politiques notamment un collectif des candidats déclarés inéligibles à l’élection présidentielle. Dans sa note, la mission diplomatique de la Cedeao a rappelé que le report est une source de tensions qui risquent de plonger le pays dans l’impasse et hypothéquer le climat de paix et de stabilité nécessaire à l’organisation des élections dans les conditions de transparence et de justice requises. Sachant que toutes les élections qui ont marqué l’histoire politique du pays se sont généralement déroulées de manière pacifique et transparente en dépit de contestations inhérentes au système pluraliste et démocratique.

Au regard de ses observations et consciente des défis auxquels la République du Sénégal et la Communauté devront faire face dans le cadre de l’organisation de l’élection présidentielle à venir, la mission de diplomatie parlementaire de la CEDEAO fait les recommandations. La mission de diplomatie parlementaire a prié instamment tous les acteurs sociopolitiques d’entamer dans l’urgence un « dialogue politique national inclusif et fraternel » intégrant l’ensemble des acteurs politiques et sociaux pertinents et intéressés afin de parvenir à des solutions consensuelles et créer les conditions favorables à la tenue d’une élection présidentielle ouverte, crédible, inclusive et transparente.

A ce titre, la mission de diplomatie parlementaire a demandé à la Commission de la CEDEAO de « l’envoi, dès la semaine prochaine, d’une mission conjointe de la Commission de la CEDEAO et du Parlement de la CEDEAO afin de faciliter, dans les plus brefs délais, la tenue du dialogue politique national. »

Par ailleurs, il s’agit pour tous les acteurs politiques « à s’abstenir de toute forme d’expression qui incite à la violence et attise un climat de tension dans le pays, à privilégier les intérêts fondamentaux de la nation sénégalaise que sont la paix et la stabilité ainsi que le respect de la Constitution, la promotion de la démocratie, de l’état de droit et de la cohésion sociale. »

Dans leur communiqué, les membres ont rappelé que le Sénégal est l’un des 15 Etats de la CEDEAO reconnu comme l’un des pays les plus stables de l’Afrique où le système démocratique n’a jamais été ébranlé par des coups d’Etat, contrairement à la plupart des Etats membres de la CEDEAO.

MOMAR CISSE