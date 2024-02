Citadelle du savoir: La Senelec a signé un protocole d’accord avec l’Académie des Sciences et Techniques du Sénégal

La Senelec a procédé à la signature du protocole d’accord avec l’Académie des Sciences et Techniques du Sénégal, pour la mise en place d’un immeuble. Ce projet appelé Constellation, va permettre de créer une citadelle du savoir pour ces deux structures », a expliqué le Directeur général Pape Mademba Bitèye. Il s’agit d’un partenariat.

La Direction Générale de Senelec et l’Académie nationale des sciences et techniques (ANST) ont procédé hier, jeudi 15 février, à la signature d’un protocole d’entente. Cette collaboration vise à doter les membres de cette citadelle du savoir de locaux modernes et adaptés pour des productions scientifiques.

Senelec, dans le cadre de sa politique de valorisation de ses acquis fonciers et de modernisation de son patrimoine immobilier, a engagé ces dernières années un vaste programme de réalisation d’immeubles modernes répondant aux standards et normes les plus avancés du monde. C’est dans cette dynamique que Senelec a initié l’exécution d’un projet de construction d’un immeuble et a décidé d’octroyer à l’Académie nationale des sciences et technologies (ANST) des locaux dans l’enceinte de cet immeuble.

A cet effet, un protocole d’entente entre les deux institutions a été signé hier, jeudi 15 février. « Ce Projet de construction consiste en l’érection des trois tours de l’Immeuble dit « Constellation » R+20 sur un terrain situé à Dakar, d’une superficie de 2070 m2, délimité par les rues Vincens, Escarfait, Djily Mbaye, Wagane DIOUF et El hadji Amadou Assane Ndoye. L’immeuble comportera deux sous-sols, un Rez-de-chaussée et 20 Etages. Il comprendra des parkings aux sous-sols, des plateaux de 4 bureaux du Rez-de-chaussée au 20ème étage et une terrasse supérieure. Le coût global du projet, étude et réalisation s’élève à 27 milliards de FCFA, suivant les instructions de la plus Haute Autorité du pays », a fait savoir le directeur général de Senelec Papa Mademba Bitèye.

Selon lui, cette décision qui vise à doter les membres de cette citadelle du savoir de locaux modernes et adaptés pour des productions scientifiques à la pointe du progrès, témoigne de la volonté des autorités du pays de tout mettre en œuvre pour leur assurer les meilleures conditions, leur permettant d’accompagner le gouvernement dans la voie du développement des sciences et technologies. « Le Projet comporte 3 blocs et il a été convenu d’octroyer à l’Académie des Sciences, avec droits immobiliers réels, à titre gracieux et sans contraintes financières, les deux niveaux d’étage (9 et 10) de l’immeuble du Bloc C, de 600 m2 chacun, soit une surface totale de 1200 m2, qui sera inscrit dans le patrimoine de l’ANST. Au-delà de la réalisation physique de ce projet, cette cohabitation future avec cette prestigieuse institution augure d’un partenariat plus fécond dans le domaine de l’innovation et de l’expérimentation scientifique », soutient-il.

Par ailleurs, le directeur général de Senelec a saisi cette opportunité pour plaider pour une plus grande synergie entre les compétences et les détenteurs du Savoir, une collaboration étroite entre les techniciens, les ingénieurs, les chercheurs et les décideurs pour l’atteinte de leurs objectifs dans ce domaine en perpétuelle évolution.

Pour sa part, Dr Makhtar Touré, président de l’ANST indique que ce protocole signé est l’aboutissement d’un quête vieille de 25 ans d’un domicile propre, adéquat et sécurisé pour abriter le siège de l’académie. Il souhaite donc que le projet se réalise le plus rapidement possible en son terme en prenant en compte toutes des dispositions idoines contenues dans le protocole.