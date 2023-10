Cinéma : Un jeune acteur amateur Sénégalais remporte un prestigieux prix

D’ailleurs pour le casting de ce film, c’est cette sœur qui l’y emmène, lui qui n’avait jusqu’ici pas fait de théâtre, ni de casting. Il se rappelle encore de ce moment qui lui réservait quelque chose de grand. « J’étais la dernière personne à passer ce jour-là ; donc j’ai eu le temps de regarder les erreurs des autres et comment on les corrigeait pour éviter de les répéter. Lorsque j’ai été sélectionné, je ne voulais pas m’y lancer, mais je l’ai fait pour ma mère. » se remémore-t-il.

Un film sur les migrations clandestines

« Moi, capitaine » est un long-métrage de 124 minutes qui met en scène le voyage de Seydou et Moussa, deux jeunes hommes qui quittent Dakar pour rejoindre l’Europe et réaliser leur rêve de devenir des rappeurs célèbres. Le film inspiré de récits réels de ceux qui ont vécu cette traversée, a été tourné au Maroc, en Italie et au Sénégal pendant 13 semaines, avec des acteurs, non-professionnels.