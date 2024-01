Chronique Par El Hadj Amadou Fall: L’essentiel n’est plus de participer, mais bien de gagner

Chronique Par El Hadj Amadou Fall: Pendant très longtemps, le football sénégalais a donné l’image du supporter passionné, désabusé, abasourdi qui recevait les échecs successifs de son équipe nationale de football comme une tuile sur le crâne pleurant à chaudes larmes à la fin de chaque tournoi continental de football et paradoxalement applaudissant parfois des vainqueurs tels que le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa et la Côte d’Ivoire qui l’avaient hier formé dans le cadre des structures partenariales de l’AOF et de l’AEF et qui l’accompagnaient donc en chantant. Mais, des années ont passé. Nous avons été sevrés pendant très longtemps de grands rendez-vous continentaux.

Avec sérénité, lucidité, travail et patience, nous avons pu relever le défi humiliant des éliminations précoces en phases préliminaires ou en phases finales de coupe d’Afrique des nations, alors que nous pensions à tort que nous étions déjà champions d’Afrique avant l’heure.

À chaque grand rendez-vous, en effet, footballistique du continent, la terre se dérobait sous nos pieds. Puis vint 2022, une année de lumière, de sacre, de reconnaissance de tout ce qui avait été fait tant aux époques coloniales que post coloniales. Aujourd’hui, notre peuple vit un moment d’intense émotion à l’occasion de la coupe d’Afrique des nations 2024 qui se jouera en Côte d’Ivoire. Que faut-il réellement attendre de notre équipe nationale ? Que faut-il attendre de cette équipe nationale pour qu’elle fasse bonne participation et mieux remporter pour une seconde fois consécutive le titre de champion d’Afrique tant convoité ? Telles sont les questions centrales que le peuple sénégalais se pose dans son ensemble. Il nous faut, pensons-nous, tout d’abord et avant tout sortir de nos certitudes académiques, de nos certitudes techniques et savoir que le football, tout comme toute autre discipline sportive collective, est une chaîne et que si un seul maillon faiblit pour ne pas dire dégénère, on ne peut arriver à triompher à ce niveau de haute compétition.

Sous ce rapport, la cohésion, l’entente entre toutes les structures constituant notre équipe nationale de football doivent être exemplaires pour ne pas dire parfaits. Il ne faut accuser personne surtout pas la direction technique ni l’entraîneur d’avoir une liberté de choix. Ils ont été pendant longtemps aux côtés des joueurs qu’ils ont formés, qu’ils ont compris psychologiquement et dont ils parlent et comprennent le langage. Ils sont capables de comprendre les enjeux de la présente coupe d’Afrique des nations qui, entre autres, n’est nullement la finalité de notre vie et cela tout le monde doit le comprendre parce que beaucoup de choses essentielles nous attendent dans notre vie.

Il faut par conséquent arrêter de créer des tours de désordre surtout médiatiques pour montrer quoi ? Qu’on est un expert ? Un académicien du football ? Pour remporter quel prix majeur dans la critique ? Ce n’est vraiment pas le moment. Hier, un des problèmes majeurs du football sénégalais pour tous ceux qui ont suivi l’évolution de notre football, était surtout d’ordre structurel aggravé en cela par le fait que l’Etat ne s’était nullement occupé du football comme il devrait le faire. Il avait fait fi des différents programmes pourtant judicieusement théorisés, conceptualisés et mis en place par des hommes du sérail et des partenaires avertis du football, mais rien n’y fit. Notre État s’était tout simplement enferré dans une logique de campagne où le folklore bêtifiant apparaissait comme la finalité absolue des tournois. Consciemment ou non, notre État balisait une voie royale qui allait reléguer notre football au rang de simple participant pour ne pas dire de spectateur.

L’essentiel était de participer, pas de gagner, reprenant en cœur le slogan de Pierre de Coubertin. Mais, aujourd’hui, une véritable rupture s’est faite, une révolution allait-on dire. L’essentiel n’est plus pour la majeure partie du peuple sénégalais de participer, mais bien de gagner ou au moins de faire très bonne figure. Pour cela, il faut de la sérénité, du respect de l’autre, des autres, disons des adversaires pour tout ce qu’ils ont eux aussi souhaité et mis en place comme arsenal matériel et immatériel pour faire bonne figure ou mieux remporter la coupe d’Afrique des nations.

Tout le monde a en effet en bandoulière la passion de la coupe. Il faut alors éviter d’abreuver notre équipe nationale et l’ensemble du peuple sénégalais de considération du genre « vous êtes les meilleurs, les autres ne sont que des ploucs, la coupe d’Afrique des nations est à portée de main ». Oui elle est à portée de main en effet, mais pas en la ramassant, pas en chantant. Il faut avoir en cette période de très haute intensité émotionnelle, un caractère tempéré. Cela aide beaucoup à entrer dans la compétition qui sera tout sauf une promenade de santé. Cela aide surtout à prendre du plaisir et à affronter tous les matchs, tout le style en évacuant le stress, car il est toujours stressant en haute compétition de vouloir bien faire.

Alors à nous la sérénité, la mesure encadrée en cela par la puissance de la victoire. Alors seulement, nous vaincrons pour que vive l’Afrique du football.