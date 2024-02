Chronique du Lundi : La tare congénitale de notre État ( Par El Hadj Amadou Fall )

Le pouvoir politique a quelque chose d’enivrant, c’est une lapalissade. Qu’on soit américain, européen, asiatique ou africain, il faut, par conséquent, mettre de véritables contre-pouvoirs à tout détenteur de celui-ci. Sinon il risque de déborder, de faire un saut dans l’inconnu. Notre Constitution, en vérité, a fait du président de la République l’unique source du pouvoir de sorte qu’il ne faut pas s’étonner qu’il s’évertue à arbitrer selon les intérêts de son groupe et, par conséquent, en très bon dribbleur et arbitre tout à la fois, tout président de la République est armé d’une conscience politique partisane, fortement orientée et pourrait constituer son équipe de 13 ou 15 joueurs voire plus pour jouer contre un adversaire réduit à neuf ou huit et dans des conditions qu’il aura lui-même choisies. Il ne sert alors à rien de venir s’apitoyer sur des lois ou décrets présidentiels et comme des pleureuses Bagnoune, Diola, Balante, Mancagne et celles de l’ancienne Egypte, venir verser de chaudes larmes sur les grilles du Palais de la présidence que nous avons voté sans prendre du recul et autres réels contre-pouvoirs. Nous l’avons dit et répété.

La plupart des analyses politiques dans notre pays manque d’épaisseur historiques. On semble se fâcher avec le recul du temps pour pouvoir bien situer les responsabilités majeures de toute action politique, surtout présente. Il est plus qu’évident que tout scénario politique est motivé dès l’origine par des intérêts purement partisans.

Pourquoi le nier? Dans notre pays, le Sénégal comme un peu partout en Afrique, on ne conçoit, en effet, la politique que sous forme de ruse, de désinformation, de manipulation, de contexte favorable à ses actions mûrement réfléchies et planifiées, de cynisme et de prébende. Les principes fondamentaux, les invariants socio-politiques qui font de la vertu telles que la jalousie, la justice sociale, la responsabilité, le souci constant de dire la vérité en tout lieu et en tout temps, la qualification du petit peuple sur qui et pour qui on jure sont pour beaucoup d’hommes et de femmes politiques à des années lumières en vérité de leurs préoccupations majeures.

Et c’est ce qui fait dire que le diable est dans la politique. Il faut, par conséquent, arrêter ce que nous appelons le « tapalé national », les rafistolages politiques mineurs et faire basculer radicalement notre pays sur la pente de son destin réellement démocratique et/ou le petit peuple, parce que nous cherchons ni lire, ni écrire en français et exclu des grandes décisions nationales. Celles-ci ne doivent pas rester uniquement entre les mains des seuls soi-disant spécialistes en droit ou de la constitution. Au nom de quelle raison ? Le véritable obstacle à la démocratie est déjà là présent sous nos yeux et dès l’origine. La grande masse est exclue et hors-jeu. Notre charte fondamentale doit impliquer et intéresser toutes les franges de notre pays.

Toutes les couches sociales, religieuses, politiques, culturelles etc. sont alors appelées à jouer leur plein rôle. Mais restreindre cette charte dans le cercle étroit d’une langue étrangère fut-elle la plus développée alors que les paysans, les ouvriers et tous ceux qui ne sont pas alphabétisés ou outillés techniquement regarderont alors éblouis cette langue du dehors comme des scintillements de diamant alors qu’il n’en est rien, c’est alors parler de tout sauf de la démocratie. C’est exclure près de 80% de notre peuple du champ politique et des grandes décisions nationales. C’est faire du saupoudrage, s’enferrer dans des positions indéfendables, partisanes, saugrenues. Il faut donc impliquer tout le peuple sénégalais dans l’appropriation de la bonne conduite de notre Constitution. Cela implique qu’il faut la traduire dans toutes les langues du pays, la populariser et ne point faire du président de la République l’unique source du pouvoir, tare congénitale de notre État.

D’autre part, nous n’avons cessé de le dire, il faut un véritable code de conduite, un code rigoureux, code d’honneur, de sincérité dans les déclarations chez les hommes politiques de quelque bord qu’ils appartiennent, avoir une enthousiasme dans le respect de la parole donnée, de la souffrance humaine quelles que soient les circonstances qui l’auront engendrées, avoir le soucis constant de ne pas compromettre les chances de plus en plus faibles d’une dynamique unitaire nationale. Telles devront être les grandes raisons qui dicteront, entre autres, ce code de conduite. C’est le sens et la finalité profonde que nous donnons à tout dialogue national. Nous disions qu’il fait partie de l’identité sénégalaise retrouvée et rénovée.

Ce dialogue aura pour ambition première non seulement de conduire encore une fois des élections librement exprimées par des femmes et des hommes d’honneur, mais de dresser un code d’honneur et de limiter les prérogatives du président de la République dans les temps que nous vivons en attendant une Constitution librement et réellement nationale parce que connue et digérée par tous. Hâtons-nous lentement, car déjà il se fait tard.