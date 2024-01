Chirurgie de la « CATARACTE » : 1500 patients opérés gratuitement au centre de santé de Yeumbeul

Au Sénégal, la cataracte et les déficiences visuelles sont des problèmes majeurs de santé. Ainsi, pour réduire de façon drastique cette pathologie, le ministère de la santé et de l’action sociale multiplie les partenariats. Et avec celle nouée.

Pour faire face à la cécité et les déficiences visuelles, l’ONG koweïtienne Direct Aid Society tient un camp chirurgie de la cataracte au centre de santé de Yeumbeul. Ce camp d’une durée de 5 jours va prendre fin le 28 janvier.

Selon Dr Mokhtar Dieng Badiane, médecin ophtalmologiste, coordonnateur du programme national de promotion de la santé indique que la première cause de cécité dans notre pays c’est la cataracte. « 36 000 à 50 000 cas sont recensés tous les ans et nous et nous arrivons à prendre en charge prés de la moitié », a-t-il rappelé tout en notant qu’ils sont confrontés très souvent à des cas non répertoriés dus à un problème d’accès géographique et c’est au cours de ce genre de campagnes qu’ils arrivent à les prendre en charge. Il y a également le trachome et les autres problèmes visuels pour lesquels les patients portent des lunettes pour pouvoir améliorer la vue.

En dehors de ces 3 causes de cécité au Sénégal, on note également des causes dues au diabète et au glaucome. Le Sénégal compte un peu moins de 80 ophtalmologistes et dans la stratégie de prise en charge correcte de la cataracte, ils organisent des journées de chirurgie de la cataracte avec l’ONG Direct Aid en suivant un plan bien déterminé: « nous sommes à notre deuxième camp de 2024 ici à Yeumbeul, le premier s’est déroulé la semaine dernière à Touba.

Et pour cette 3ème journée sommes à plus de 900 malades et l’objectif c’est de faire 1500 patients au soir du 28 janvier. Plus de la moitié de l’objectif est atteint. Et ce sont des actions que nous saluons et c’est le moment de remercier le centre de Yeumbeul qui nous accueille très souvent », a indiqué Dr Badiane.

Abondant dans le même sens, le directeur général de l’ONG Direct Aid Society dira que ce camp entre dans le cadre du programme de lutte contre la cécité en collaboration avec le ministère de la santé: « nous venons de terminer le camp de Touba avec succès (plus de1200 patients opérés) et nous sommes ici à Yeumbeul et nous remercions le district sanitaire, le ministère de la santé et aussi la population qui a fait confiance à l’ONG Direct Aid Society et également à notre partenaire l’ONG « Oeil du monde » qui ne cesse de nous aider techniquement », a fait savoir Mohamed Ameth Sneiba.

En 2023, l’ONG a pris en charge plus de 13 000 cas de cataracte à travers le Sénégal et le Dg de Direct Aid de préciser que lui et ses partenaires souhaitent en faire autant cette année. « Nous souhaitons atteindre notre objectif cette année afin de soulager les populations dans toutes les régions du Sénégal », a-t-il soutenu.