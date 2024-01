Chine: Un accident minier fait plusieurs morts

Un accident dans une mine de charbon dans le centre de la Chine a fait au moins dix morts et six disparus, a annoncé, samedi 13 janvier, un média d’État. Le drame s’est produit la veille à 14h55 (6h55 TU vendredi) dans une mine à plus de 700 km de Pékin, à Pingdingshan dans la province du Hebei, a rapporté la télévision publique CCTV. L’enquête préliminaire évoque un coup de grisou, indique pour sa part l’agence de presse officielle Chine nouvelle.

