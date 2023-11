Chavirement d’une pirogue à la Voile d’or : 40 journalistes frôlent la mort

La Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) a appris avec stupeur le renversement, ce dimanche 12 novembre 2023 d’une embarcation avec à son bord une quarantaine de journalistes au niveau de la plage de la Voile d’or.

«Ces derniers venaient de participer à un petit-déjeuner de presse pour discuter des thématiques ci-après : changements climatiques, pêche, émigration irrégulière, pétrole et gaz. Dans le même cadre, s’inscrivait la visite en pirogue de quelques sites comme l’aire marine protégée de Gorée, le cimetière des bateaux et le port des hydrocarbures. Une visite qui n’aura finalement pas lieu, à cause de ce chavirement. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Tous ont pu être sauvés grâce à la prompte réaction des gens qui étaient sur la plage», explique Migui Marame Ndiaye dans un communiqué.

À cet effet, la CJRS exprime sa compassion et invite les reporters à plus de prudence.