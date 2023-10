Changement Climatique et Santé: 28 milliards de F CFA financés pour des projets d’adaptation 

Pour faire face à la résilience climatique, la Fondation S-The Sanofi collective va investir près de 28 milliards de F CFA. L’objectif est de financer des projets d’adaptation face au changement climatique et de résilience sanitaire en Afrique et en Asie.

Les changements climatiques affectent la santé des populations. Ainsi, le programme régional « Action climatique et résilience de la santé « , a été lancé. Selon Vanina Laurent-Ledru, directrice générale de cette fondation, ces projets ont été financés pour faire face à l’impact du changement sur la santé. « Nous allons financer 23 projets au total en Afrique et en Asie. La Fondation S a pris l’engagement de financer ces projets à hauteur de 42 millions d’euros, jusqu’en 2030 », dit-elle.

Et d’ajouter : »Le programme « Action climatique et résilience de la santé » est mis en œuvre grâce à un partenariat entre les organisations Enda Tiers-monde, Enda Energie, Enda Santé et la Fondation S« . A en croire Vanina Laurent-Ledru, aujourd’hui, le changement climatique tue. « Tout ce que nous avons entendu des organisations non-gouvernementales des neuf pays d’Afrique de l’ouest, c’est que le financement au profit de l’adaptation au changement climatique n’est pas assez suffisant. Seuls 5% des financements sur le changement climatique concernent les questions d’adaptation et seulement 1% va sur les questions de résilience sanitaire », a déploré la directrice générale de la Fondation S.

Et de poursuivre : « Nous allons financer des projets qui aideront les populations locales à accroître leur résilience sanitaire, pour faire face à l’impact des changements climatiques sur la santé ». Selon elle, il est attendu des bénéficiaires qu’ils puissent informer les populations locales des risques liés au changement climatique, afin qu’elles puissent être actrices de leur propre résilience sanitaire. Plusieurs porteurs de projet venant du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Tchad, de la Guinée Bissau, du Burkina Faso, du Ghana et du Sénégal ont pris part à cette cérémonie de lancement du programme.

A cette occasion, ils ont présenté différents projets dont l’objectif vise à améliorer la résilience des populations face aux fortes chaleurs, aux phénomènes météorologiques extrêmes, aux précipitations, à l’augmentation de la durée et à la prévalence des maladies infectieuses, ainsi qu’à l’émergence de nouvelles maladies.

Des conventions de financement ont été signées entre la Fondation S et ces porteurs de projets, pour une durée de trois ans.

NGOYA NDIAYE