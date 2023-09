Célébration Gamou 2023: Amadou Ba a effectué une visite à Tivaouane, Ndiassane et Thiénaba

A quelques jours de la célébration du Maouloud dans certaines cités religieuse, le chef du gouvernement Amadou BA a eu droit à une journée chargée ce mercredi 20 septembre 2023, avec notamment des visites auprès des Khalifes généraux de Tivaouane, Ndiassane et Thiénaba. Pour la même occasion, le ministre a procédé au lancement des travaux d’aménagement de la route Pire–Méouane-Daya Diop et une série de visites de chantiers.

Comme chaque année, le gouvernement procédé a des visites dans les cités religieuses à la veille du Maouloud. En compagnie d’une forte délégation, le chef du gouvernement Amadou BA a eu droit à un accueil chaleureux des différents foyers religieux.

Le Premier Ministre Amadou BA a commencé sa visite avec le Khalife général des tidianes, Serigne Mbaye SY Mansour au cours duquel. Ensuite, le ministre pris la direction de Pire où une foule immense l’attendait à l’accueil. Sur place, il a procédé au lancement officiel des travaux d’aménagement de la route Pire-Méouane-Daya Diop (département de Tivaouane), dont le coût est estimé à près de 2 milliards FCFA (1 954 407 552 FCFA). D’un linéaire de plus de 10 km, le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Spécial de Désenclavement (PSD) initié par Son Excellence le Président Macky SALL et répond à une doléance vieille de plus de 70 ans. Suivra une série de visites sur le chantier du nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick SY qui sera livré en décembre 2023, les travaux des stations d’épuration et boues de vidange, les travaux de canalisation, ainsi que d’autres infrastructures importantes réalisées en perspective de la célébration du Gamou 2023. Après l’hôpital, cap sur le chantier de la Grande Mosquée de Tivaouane où les travaux avancent.

Ensuite, le Premier Ministre Amadou BA et sa délégation composée de plusieurs Ministres se sont rendus à Ndiassane où ils ont été reçus par le Khalife général, Cheikh Bou Sidy Makhtar KOUNTA qui n’a pas manqué de prier pour le Premier Ministre et la bonne marche du pays. S’ en suit l’étape de Thiénaba qui constituait la dernière de cette série de visites qui a permis au Premier Ministre de s’assurer que les instructions du Chef de l’Etat sont bien mises en œuvre.

Amadou BA a, d’ailleurs, confié à ses différents hôtes dans les cités religieuses visitées que le Président de la République lui a donné carte blanche afin que toutes les dispositions soient prises pour que le Gamou soit célébré dans les meilleures conditions.