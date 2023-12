Célébration des 10 ans du Mouvement citoyen « Wa Gokh Bi »: Moussa Ba signe et persiste qu’il n’est encore mêlé ni de prêt ni de loin à aucun Parti politique

Le siège « Fatou Aby Mbaye » du mouvement Wa Gokh Bi ne peut pas contenir aujourd’hui le nombre impressionnant de personnes qui étaient venues répondre à l’appel de Moussa Ba à l’occasion de la célébration des 10 ans de son mouvement. Un mouvement connu dans l’engagement Social, citoyenne mais aussi politique.

C’est devant la façade de son siège que le mouvement ‘Gokh Bi’ a commémoré ses 10 ans d’existence. Sous la supervision du Président Moussa Ba, un homme politique très respecté pour son charisme, son altruisme et son engagement envers la citoyenneté.

Face à une forte mobilisation, le mouvement a commencé son discours en remerciant les membres et sympathisants du mouvement mais aussi ses amis qui ont toujours montré leurs encrages au sein de cette organisation.

Sans aucune retenue, Moussa Ba n’a pas manqué de pointer du doigt la gestion actuelle de l’actuel Maire Modou Gueye, qu’il qualifie de respecter ses paroles. Mais également, il a insisté sur le fait qu’il n’est mêlé ni de près ni de loin aux engagements et agissements de ce dernier selon rumeurs qui font office que je suis engagé dans sa politique. Je tiens à affirmer ici que moi, Moussa Ba, et Modou Gueye, il n’existe aucun lien. C’est ce que le président du mouvement Gokh Bi a affirmé.

Dans son intervention, Moussa Ba a aussi souligné que le mouvement ‘Wa Gokh Bi’ n’est pas un mouvement de mobilisation, selon certains. D’autre part, plusieurs personnalités politiques sont venues le voir pour bénéficier d’un accompagnement en vue des élections de 2024, mais aucune décision n’a encore été prise. Dans son allocution, Moussa Ba a mis en avant le cas de Sonko et demande à l’État du Sénégal sa remise en liberté.

À la fin, l’homme politique a rappelé les véritables objectifs de son mouvement, qu’il juge ne pas être impliqué dans certaines choses. En somme, nous sommes présents et nous observons attentivement. Nous allons prendre des décisions, dès que le moment sera venu, a affirmé Moussa Ba. Les personnes qui ont répondu massivement présent ont été remerciées par l’homme, en particulier le président de l’ASC Penc et l’ASC Olympiques de Miname. À l’heure actuelle, il soutient fermement que la dynamique et les visions du mouvement n’ont pas changé depuis sa création jusqu’à présent, le seul regret, c’est d’avoir accompagné le maire Mamadou Gueye qui a maintenant viré de côté , ce qui fait qu’il ni ya plus de liens entre le mouvement Gokh Bi et le maire. Il a conclu en disant que la mairie finira entre ses mains, car il va continuer son combat.