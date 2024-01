CEDEAO: Une délégation togolaise à Niamey après l’annonce de la sortie du Niger

Serait-ce une première tentative médiation suite à l’annonce de la sortie de la Cédéao du Niger ? Lundi à Niamey, une délégation conduite par le ministre togolais de l’Administration territoriale a été reçue par les autorités de transition. Il n’a pas été indiqué si cette discrète rencontre, dont le contenu des discussions n’a pas été dévoilé, est à l’initiative de la Cédéao ou du seul état du Togo.

C’est le colonel Hodabalo Awaté, ministre togolais de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, qui a été accueilli par le général Salifou Mody, ministre nigérien de la Défense. Ce déplacement éclair qui n’avait pas été publiquement communiqué a d’abord été annoncé sur la page Facebook du ministère nigérien, affichant la photo de la rencontre entre les deux hauts gradés. Cette « visite de travail », qui intervient au lendemain de l’annonce de la sortie de la Cédéao par le Niger et ses voisins burkinabè et malien, illustre les relations cordiales que le pays entretient avec le Togo.