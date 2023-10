Casamance : Deux (2) rebelles tués par l’armée

De violents combats ont opposé samedi l’Armée et les combattants d’Atika, l’aile radicale du Mouvement des forces démocratique de la Casamance (Mfdc). Ils ont eu lieu dans le département de Bignona et plus exactement au niveau des villages de Benghazi et de Diakine, situés dans la commune de Tenghory. Deux (2) rebelles ont été tués tandis qu’un autre a été fait prisonnier par l’armée, explique le journal Libération.

« Aucun blessé n’a été enregistré dans le rangs des militaires. L’intensité des combats a fait que les populations ont fui leur villages pour trouver refuge dans la commune de Bignona », renseigne le journal.

« Les combats violents et parfois sporadiques entre les paras du secteur 57 de nos Forces de défense et de sécurité et les combattants du Mfdc entre dans le cadre de la politique de l’Etat de démanteler tous les réseaux criminels des bandes armées qui s’adonnent à la culture de chanvre de chan vre. Le Mfdc est devenu une plateforme de production et de vente du chanvre qui lui permet de vivre et de financer ses activités criminelles », renseigne Libération.