Members of the Senegalese Armed Forces take up position outside a recently captured Movement of Democratic Forces of Casamance (MFDC) rebel base in Blaze Forest on February 9, 2021. - The conflict in Casamance, which is separated from the rest of Senegal by The Gambia, has claimed thousands of lives since it first broke out in 1982. The army launched an operation on January 26, 2021 to "secure" the region and took hold of several bases from the MFDC rebels, including one of their main and historical bases in the Blaze Forest. (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

Casamance : Des tirs de roquettes entendus, un soldat grièvement blessé par une mine Un de nos braves soldats a été grièvement blessé par une mine , mais aussi des tirs de roquettes et de Kalachnikov ont aussi été entendus. Une fois de plus, un incident grave enregistré en Casamance. Un soldat grièvement blessé par une mine, des tirs de roquettes et de Kalachnikov entendus. Cet incident intervient après la destruction des armes récupérées lors du dépôt des armes de la faction de Jakaay. Un militaire de première classe a sauté, sur une mine ce mardi lors d’une patrouille entre Diaboudior et le village de Gitanga, dans la commune de Djibidione, dans le nord Sindian informe la source. Aux dernières nouvelles, il est grièvement blessé au pied gauche. Mais lors de son évacuation à Ziguinchor, le convoi militaire a essuyé des tirs de roquettes et de Kalachnikov d’une bande armée. Selon nos confrères, après les échanges de tirs, la grande muette a effectué une patrouille dans la zone. Des roquettes RPG7 et des munitions de 7,62 mm pour les Kalachnikov ont été aussi récupérées Partager Facebook

Twitter

LinkedIn