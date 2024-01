Cas Diomaye Faye : Entre vide juridique et interrogations

Le Conseil constitutionnel a validé la candidature de Bassirou Diomaye Faye qui est en détention depuis quelques mois pour divers motifs dont des accusations liées à l’atteinte à la sûreté de l’Etat. Mais, comme la constitution le lui autorise, le juge électoral qui est le Conseil constitutionnel, a jugé sur pièces. Il a examiné le dossier d’un citoyen sénégalais et a estimé, en toute souveraineté, que sa candidature est acceptable.

Le hic cependant est le fait que son nouveau statut de candidat ne va pas forcément influer sur sa situation pénale dont le seul arbitre est le juge d’instruction qui n’a pas à s’en soucier. Autrement dit, il n’y a aucune connexion, du fait de la loi, entre son statut de candidat à l’élection présidentielle et sa situation d’accusé dans le cadre d’une procédure judiciaire. C’est dire qu’en même temps que le Conseil constitutionnel s’est décidé en ignorance parfaite de son statut d’accusé en détention, de la même façon le juge d’instruction qui est le gardien du secret de l’instruction peut juger utile de continuer à faire dérouler les procédures judiciaires en cours.

Une situation embarrassante par ailleurs à deux niveaux : C’est que si Diomaye n’est pas libéré, il ne pourrait pas personnellement battre campagne et s’il est élu alors qu’il est en détention, se posera alors la question de sa prestation de serment. Sur la campagne électorale, il peut néanmoins compter sur la dynamique des ‘’Patriotes’’ qui sont très organisés tant sur le plan financier, humain qu’opérationnel. Il aura aussi un électorat presque acquis à sa cause qui n’est rien d’autre que le ‘’projet’’ qu’ils ont mis en place lequel est fondé essentiellement sur l’antisystème. Reste maintenant à savoir si cela va suffire à gagner l’assentiment de la majorité des sénégalais qui sont les seuls à élire un Président de la République.

A propos de son investiture s’il est élu, d’aucuns soulignent qu’il serait libéré parce qu’on ne maintient pas le Président de la République en détention tandis que d’autres invoquent la question de son indisponibilité du fait de sa détention.

En tout état de cause, il n’y a, pour le moment, aucune certitude sur son cas sauf le fait qu’il est candidat. Ce qui est clair est que face à cette situation inédite, il y a un vide juridique qui est là et qu’il faudra combler par la sagesse au nom de l’équité entre les candidats, du caractère inclusif et transparent des élections qui sont des principes sacrés. Toute réponse à ces questions devra être faite en toute honnêteté, dans un esprit républicain au regard du respect de la lettre et de l’esprit de notre Constitution et du Code électoral. Notre seul souci cependant est que face à la pluralité des acteurs qui doivent intervenir dans le destin de Diomaye, il ne sera pas facile de trouver un terrain de consensus étant entendu que toutes les questions en jeu ne sont pas seulement politiques mais aussi judiciaires.

