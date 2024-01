Candidature de Karim WADE invalidée: Dépôt d’une demande formelle pour la création d’une commission d’enquête parlementaire

Le PDS ne lâche toujours pas le morceau sur l’affaire dite de Karim Wade. En effet, après différentes sorties médiatiques via des conférences et point de presse ainsi que des déclarations, la candidature de Karim Wade reste d’actualité et légitime selon les responsables politiques libéraux.

L’annonce officielle a été faite ce mercredi par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement. Cette commission d’enquête parlementaire dont le but est de faire la lumière sur les circonstances et le processus ayant mené à l’exclusion de Karim Wade et de nombreux autres candidats, le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement précise que c’est les problématiques de conflits d’intérêts, de corruption présumée, de violations flagrantes et manifestes du secret des délibérations du Conseil Constitutionnel et de collusion entre certains membres dudit Conseil et des candidats, ainsi que le processus opaque et chaotique d’élimination de candidats lors du contrôle des parrainages qui sont spécifiquement ciblés dans cette démarche.

Estimant dès lors essentiel de questionner les raisons pour lesquelles les juges, notamment Cheikh Tidiane Coulibaly et Cheikh Ndiaye n’ont pas pris la décision de se récuser, malgré l’existence de connexions et de conflits d’intérêts apparents, le dit groupe réitère enfin son engagement à défendre les principes de démocratie, de transparence, de justice et d’équité.

Par ailleurs, le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement invite tous les membres de l’Assemblée Nationale à soutenir cette démarche cruciale pour la sauvegarde de la démocratie, des institutions et pouvoirs publics au Sénégal. Le Groupe Parlementaire Liberté, Démocratie et Changement annonce officiellement le dépôt d’une demande formelle pour la création d’une commission d’enquête parlementaire. Cette démarche fait suite aux récents événements entourant l’élimination dans des conditions foncièrement troubles, de candidats à l’élection présidentielle du 25 février 2024, en particulier celle de Karim WADE, candidat de la Coalition K24.

Outre cette mesure, le groupe parlementaire a également appelé à une mobilisation collective de tous les républicains pour la préservation et la restauration de l’intégrité des institutions démocratiques. Enfin, les soutiens de Karim Wade estiment qu’il est impératif que notre système électoral reste intègre et soit libre de toutes manipulations et irrégularités de nature à compromettre l’autorité de l’Etat.

Pour rappel, Wade fils fait face à beaucoup de polémiques, notamment sur la question de sa double nationalité. D’abord soulevée par Thierno Alassane Sall, cette question a ensuite fait couler beaucoup d’encre.

Mamadou Sow