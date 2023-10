L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) plaide pour l’allégement des soins pour les maladies comme le cancer, le diabète et l’insuffisance rénale. Dans un communiqué rendu public, ces professionnels de la santé jugent insuffisant les efforts faits jusque-là pour soulager les malades.

Le lourd fardeau des maladies chroniques inquiète And Gueusseum. Dans un communiqué, ces syndicalistes se solidarisent avec tous les patients du monde entier et singulièrement de toutes les femmes victimes de cancer et ou d’insuffisance rénale chronique nécessitant des séances de dialyse onéreuses ou parfois hypothétiques. « Nous soutenons les efforts permanents de toutes les associations œuvrant dans l’allègement de la souffrance des personnes affectées et particulièrement la LISCA dans ce contexte d’octobre ROSE », disent-ils.

Et d’ajouter : « And Gueusseum se réjouissant des avancées significatives de l’Etat dans la prise en charge de ces milliers de malades chroniques, n’en considère pas moins leur insuffisance du fait du nombre impressionnant et croissant de diabétiques et d’hypertendus patientant dans l’antichambre de la dialyse et des accidents vasculaires cérébraux (AVC) avec leurs cortèges de handicaps ».

Dans la même veine, And Gueusseum rappelle que la panacée se trouve dans une médecine plus préventive que curative par un changement de mentalité et de comportements, surtout alimentaires, car il n’y aura jamais assez de ressources financières, matérielles et humaines pouvant arrêter ces fléaux si chaque citoyen ne se rend pas compte qu’il est d’abord son premier et propre Médecin. « En effet, pour rappel, l’approche préventive par les déterminants de la Santé, revendiquée par le SUTSAS, avait justifié le changement de paradigme par l’érection des Directions régionales de la Santé et de l’Action Sociale, en lieu et place des Régions médicales consacrée par le Décret 2020-1430 », se remémore And Gueusseum. Cette alliance s’étonne du retard noté dans la greffe rénale malgré le vote de la loi portant Transplantation d’organes et la création d’un conseil d’éthique sis au Service National d’éducation et d’informations sanitaires et sociales (SNEISS) après plusieurs années de lutte du SUTSAS et du financement holistique et systémique de la santé excluant le paiement direct des frais médicaux par les populations dans des dépenses catastrophiques. « S’agissant du contexte socio sanitaire, And Gueusseum, plateforme autonome et indépendante de syndicats du secteur de la santé et de l’Action Sociale composée par les syndicats de base des centrales syndicales dites les plus représentatives, s’étonne de voir ces centrales s’agiter voire gigoter dans le but de récupérer la lutte des travailleurs des collectivités territoriales que le regretté Sidya Ndiaye avait rigoureusement prise en charge jusqu’à la signature du protocole d’accords Gouvernement-And Gueusseum le 10 mai 2022 portant augmentations de salaire du personnel des collectivités territoriales après avoir reçu en 2018 les 09 décrets matérialisant le Statut du personnel des collectivités territoriales, sept (07) années après le vote de la dite loi et les trois (03) autres plus tard, le ridicule ne tuant jamais certains dans ce pays.

« And Gueusseum salue le travail de Mamadou Talla , Ministre sortant des collectivités territoriales et félicite Monsieur Mamadou Diagne Fada pour le choix porté sur sa personne par le Chef de l’Etat, tout en fondant sur lui un immense espoir dans la résolution du conflit comme il l’avait fait (l’histoire bégaie), dans l’ombre en juillet 2018 à la suite des 17 plans d’actions avec pour épilogue, l’audience accordée à And Gueusseum par le Président de la République le 11 janvier 2019 au Palais. Elle rappelle au Premier Ministre sa promesse de convoquer la séance plénière de restitution des propositions concrètes concernant aussi bien les contractuels des établissements publics de santé, que les travailleurs des collectivités territoriales et le personnel administratif en rade de l’application des accords. Ces syndicalistes soutiennent que « la trêve ayant duré et même perduré au point que d’illustres inconnus au bataillon s’en mêlent car les élections de représentativité des centrales syndicales pointent à l’horizon du 30 novembre 2023 ».

NGOYA NDIAYE