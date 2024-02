CAN : la Côte d’Ivoire s’offre une finale à domicile

Au terme d’un match plutôt fermé, ce sont finalement les Éléphants, à domicile, qui ont décroché leur ticket pour la finale de cette Coupe d’Afrique des Nations. Après une fin de première mi-temps plutôt dominée par la Côte d’Ivoire, les «miraculés» de cette compétition ont ouvert le score en seconde période grâce à un but plutôt chanceux de Sébastian Haller.

Le buteur du Borussia Dortmund, très en vue depuis le début de la rencontre mais en difficulté dans le dernier geste, a permis à son équipe de prendre l’avantage grâce à une demi-volée écrasée, qui a rebondi juste devant le gardien congolais Lionel Mpasi-Nzau, lobé.

Les Ivoiriens se sont ensuite contentés de gérer le score et malgré les quelques occasions congolaises, les locaux n’ont pas vraiment concédé d’occasion dangereuse en seconde période. Ils disputeront dimanche à 21h00 leur quatrième finale de la Coupe d’Afrique des Nations, après 1992, 2006 et 2012, et tenteront de remporter pour la troisième fois de leur histoire cette compétition.