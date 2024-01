CAN 2024: Voici le onze de départ du Sénégal

Le onze de départ du Sénégal vient de tomber. Le Sénégal aligne une équipe expérimentée pour cette première sortie à la CAN 2023. Aliou Cissé a décidé de miser sur ses hommes forts dans un 3–4-3.

On retrouve Edouard Mendy dans les cages. En défense à trois, le trio Kalidou Koulibaly – Moussa Niakhaté et Abdou Diallo est aligné. Krépin Diatta est dans le couloir droit de la défense et Ismaïl Jakobs sur le flanc gauche, en pistons.

Dans l’entrejeu, Pape Gueye et Lamine Camara vont débuter. En attaque, le trio Ismaila Sarr, Sadio Mané et Habib Diallo s’occupera de l’animation offensive.

Les hommes d’Aliou Cissé devront gagner d’entrée pour dissiper d’éventuels doutes quant à une élimination au premier tour.

La composition du Sénégal face à la Gambie :

Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdou Diallo, Krépin Diatta, Ismaïl Jakobs, Lamine Camara, Pape Gueye, Ismaila Sarr, Sadio Mané , Habib Diallo