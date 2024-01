CAN 2024: Aprés la défaite des éléphants, Didier Drogba parle : « ce qu’il faut remettre en cause… »

Didier Drogba a laissé éclaté sa colère, après la débâcle des Eléphants de Côte d’Ivoire, battus ce lundi 4-0 par la Guinée Equatoriale lors de leur dernier match de poule. L’ancienne star ivoirienne s’est exprimé au micro de Malick Traoré sur la télévision NCI.

L’ancien capitaine des Eléphants, Didier Drogba a réagi après la défaite de la Côte d’Ivoire face à la Guinée Equatoriale. L’équipe s’est lourdement inclinée, hier lors de son 3è match du groupe A (4-0), face à son adversaire. La défaite de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire face à la Guinée Equatoriale, suscite de nombreuses réactions dont celle de la légende du football ivoirien Didier Drogba. Selon ses propos, cette humiliation infligée aux Éléphants doit interroger leur engagement dans cette CAN 2023.

« On peut pas leur trouver d’excuses » @didierdrogba analyse la lourde défaite des Éléphants contre le Nzalang national 🇬🇶 (0-4) sur @NCI_Television pic.twitter.com/6Bq4GuwY9i — Malick Traoré (@mlktraore) January 22, 2024

Par ailleurs, l’ex-footballeur international ajoute : « On va apprendre, on va apprendre. C’est de ces douleurs là que naissent les belles victoires, j’espère. Il va falloir se remettre au travail, se poser les bonnes questions, non seulement se poser les bonnes questions, mais prendre les bonnes décisions pour le football », afin d’encourager les joueurs.