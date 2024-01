CAN 2023 : Qualifiés en huitièmes de finale, les Lions croiseront les Ivoiriens en 1/8e de finales, lundi 29 janvier

Sur le fil après la raclée, 0-4, contre la Guinée Équatoriale, les Éléphants ivoiriens, hôtes de la compétition, ont fini parmi les meilleurs 3e grâce à la victoire du Maroc contre la Zambie, 1-0, ce mercredi. Ainsi, les lions de la Teranga vont croisés les éléphants de la côte d’ivoire en huitièmes de finale.

La Côte d’Ivoire se présentera lundi prochain à (20h00 GMT) face aux Lions du Sénégal dans le cadre des huitièmes de finale. Le pays hôte de cette 34e édition, parmi les meilleurs troisièmes, sera au rendez-vous.

Les supporters ivoiriens sont plus où moins soulagés… En tout cas, cela aurait été un énorme échec si le pays organisateur avait été éliminé de sa CAN dès le premier tour. Avec seulement trois points et une lourde défaite contre la Guinée Equatoriale (0-4), la Côte d’Ivoire, miraculée, sera au rendez-vous pour le deuxième tour de la plus grande messe du football Africain.

Les coéquipiers de Nicolas Pépé ont pu compter sur la victoire du Maroc devant l’équipe de la Zambie, ce mercredi (1-0), assurant au pays hôte de la CAN 2023 une place pour les huitièmes de finale