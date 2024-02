CAN 2023 : L’aveu de la CAF sur le match Sénégal vs Côte d’Ivoire

La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations restera dans les mémoires non seulement pour ses moments de gloire sur le terrain, mais également pour une controverse majeure qui a secoué les fondements de l’arbitrage.

L’arbitre du match Sénégal vs Côte d’Ivoire out

L’arbitre gabonais, Pierre Ghislain Atcho, au centre des débats après le match tendu entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire en huitièmes de finale, a été écarté de la compétition par la Confédération Africaine de Football (CAF).

Cette décision, annoncée lundi dernier, a suscité des réactions passionnées parmi les amateurs de football à travers le continent. Au cœur de cette controverse se trouvent trois moments critiques qui ont mis en lumière les décisions contestées de l’arbitre gabonais. Tout d’abord, la non-expulsion de Sadio Mané pour un tacle dangereux sur Ibrahim Sangaré dès la 9e minute de jeu a immédiatement soulevé des interrogations sur la cohérence de l’arbitrage.

Ensuite, le refus d’accorder un penalty à Ismaila Sarr, dans des circonstances tout aussi litigieuses, a accentué les doutes quant à l’impartialité des décisions de l’arbitre. Enfin, un hors-jeu non signalé lors du penalty accordé à la Côte d’Ivoire a achevé d’alimenter les controverses entourant le déroulement de ce match crucial. Face à l’ampleur des critiques et au mécontentement généralisé, la CAF a pris une mesure sans précédent en retirant Pierre Ghislain Atcho du reste de la compétition.

La CAF reconnaît son erreur avec l’arbitre du match Sénégal vs Côte d’Ivoire

Seulement, en prenant une telle décision, la CAF fait un aveu de taille : oui, l’arbitre n’est pas assez qualifié pour officier d’autres rencontres importantes dans cette compétition. Alors que le Sénégal s’est plaint, Krépin Diatta en première ligne, des mauvaises décisions du corps arbitral, cette décision de la CAF vient le conforter.

Même si, en réponse à la qualité de l’arbitrage dans la CAN 2023, l’instance dirigeante du football africain a tenté de défendre les sifflets présents en Côte d’Ivoire. Veron Mosengo, le Secrétaire général de la CAF, a exprimé son appréciation envers l’adoption de la VAR, qu’il juge être un apport considérable pour l’arbitrage : « Nous avons instauré la VAR, ce qui a grandement soutenu l’arbitrage… Ces discussions cherchent à dévaloriser notre compétition. Soyons francs, le niveau actuel de l’arbitrage est excellent, et cela mérite d’être reconnu », a-t-il précisé.

Pierre Ghislain Atcho n’a justement pas été aidé par la VAR. Et là aussi, les équipes choisies par la CAF pour officier la rencontre entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal ont donné matière à douter. Effectivement, dans l’équipe de la VAR, figuraient deux assistants marocains (Samir Guezzaz et Zakaria Brinsi) ainsi qu’un arbitre égyptien (Mahmoud El Banna).

La décision de la CAF d’attribuer cette responsabilité cruciale à ces arbitres pose un problème majeur. Étant donné l’historique récent entre l’Égypte et le Sénégal (avec la finale perdue par les Pharaons et leur élimination lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022) et la position du Maroc dans la CAN 2023 (considéré comme le principal favori aux côtés du Sénégal, avec les deux équipes qui pouvaient se rencontrer en finale). Autant de légèretés qui ont mené à une situation non maîtrisée le soir du lundi 29 janvier 2024.