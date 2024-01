CAN 2023: La pertinente analyse de Lilian Gatounes sur le match Sénégal vs Gambie

Pour leur entrée dans la compétition, les champions en titre, vingtièmes au classement FIFA, rencontrent l’équipe « sœur » des Scorpions, classée 126e. Dans la douceur d’une fin d’après-midi à Yamoussoukro, capitale administrative de la Côte d’Ivoire, l’équipe du Sénégal a effectué son dernier entraînement avant d’affronter la Gambie ce lundi 15 janvier. A quelques heures de leur entrée en Coupe d’Afrique des nations de football (CAN), les champions en titre ont affiché un mélange de décontraction et de sérénité devant une soixantaine de journalistes sénégalais. Objectif : montrer que les Lions de la Teranga sont les rois de la CAN et qu’ils entendent le rester.

Le Sénégal est l’un des favoris, aux côtés du Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde au Qatar, et de la Côte d’Ivoire. Depuis le sacre de Yaoundé en 2022, les Sénégalais, 20es au classement FIFA, ont confirmé leur statut en se qualifiant pour le Mondial et la CAN sans trembler. Leur motivation semble intacte. « Nous avons une seule étoile. Nous avons envie d’aller gagner, de continuer de gagner », a déclaré le sélectionneur Aliou Cissé en conférence de presse.

Le défi est de taille : depuis l’Egypte (vainqueur en 2006, 2008 et 2010), aucune équipe du continent n’est parvenue à conserver son titre. Et voici la pertinente analyse de Lilian Gatounes sur le match Sénégal vs Gambie.