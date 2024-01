CAN 2023: A cause du blocage des subventions, des journalistes Sénégalais risquent d’être délogés de l’hôtel « MOLÉMÉ »

Pour les besoins de la CAN, plus de 120 journalistes Sénégalais sont actuellement en Côte d’Ivoire. D’aprés les informations, le Sénégal a le plus grand contingent d’envoyés spéciaux. Pour l’instant l’Anps a joué un grand rôle en facilitant à ses membres des conditions de travail. Mais elle ne peut pas élargir son soutien à cause de la subvention du ministère des Sports qui est toujours bloquée.

« L’Association nationale de la presse sportive (Anps) informe les membres de sa délégation présente à Yamoussoukro pour couvrir la 34ème Coupe d’Afrique des Nations (Can) qu’elle est actuellement dans l’incapacité de soutenir la presse. Pour cause, elle n’a pas encore reçu la subvention de l’Etat qui s’élèverait à 35 millions FCFA.

Le département des Sports nous avait indiqué qu’il y avait une erreur sur notre RIB qui a pourtant servi de remise à tous les chèques, notamment ceux de la Fédération Sénégalaise de football et des entreprises de presse. Nous avons saisi notre banque pour le renvoi du RIB qui a été transmis à l’autorité depuis vendredi dernier. Nous avons saisi ce soir (mercredi) notre gestionnaire de banque qui nous a notifié qu’aucun montant en provenance du Trésor n’a été crédité dans le compte de l’Anps.

A noter que si un tel virement bancaire venait à être effectué, le problème restera entier parce qu’il faut les signatures du président et du trésorier pour récupérer ce montant, alors qu’ils sont tous les deux présentement en Côte d’Ivoire.

Le Président de l’Anps a, donc prévu de rallier Dakar, ce 26 janvier, pour essayer de décanter la situation. Cette situation inédite met l’Anps dans l’embarras avec le risque de voir les journalistes délogés de l’hôtel « Molomé » pour non-paiement non seulement du reliquat mais aussi et surtout des six nuitées supplémentaires, jusqu’à l’éventuel quart de finale des Lions prévu le 30 janvier prochain », renseigne la source.