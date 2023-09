Campagne Nationale de Vaccination du CHEPTEL: Amadou Ba soutient que cette campagne est cruciale pour la santé animale du pays

Le Premier ministre Amadou Bâ a officiellement ouvert la Campagne nationale de Vaccination du cheptel pour la période 2023-2024 à Ranérou, région de Matam. Le Programme de renforcement de la protection zoo-sanitaire, financé par l’État, dispose d’une enveloppe d’un milliard de francs pour cette initiative. Il a été accueilli avec les honneurs par les autorités locales compétentes en l’occurrence le gouverneur de Matam, le Préfet, les maires et les populations de Ranérou.

La commune de Ranérou a été le théâtre du coup d’envoi officiel de la campagne nationale de vaccination du cheptel pour la saison 2023/2024, ce samedi. L’événement, placé sous l’égide du Premier Ministre et Ministre de l’Élevage et des Productions Animales, Amadou Ba, a marqué le début d’une initiative majeure visant à renforcer la santé animale dans le pays. Prenant la parole, il a non seulement exposé les résultats probants obtenus dans le cadre de la lutte contre les maladies animales, mais a également détaillé les stratégies essentielles mises en œuvre pour atteindre les objectifs ambitieux de la campagne 2023 – 2024.

En à croire le ministre de l’élevage, ‘’le gouvernement du Sénégal a démontré ainsi son engagement inébranlable envers la protection zoo-sanitaire, en dédiant des ressources substantielles à cette campagne nationale de vaccination 2023-2024’’. Amadou Ba a souligné que cet investissement massif, avec une enveloppe d’un milliard de francs CFA, vise à assurer une couverture vaccinale adéquate pour le cheptel national.

Cependant selon Amadou Ba, Les projections de la campagne pour la période 2023-2024 sont à la fois ambitieuses et cruciales pour la santé animale du pays. Elles incluent la vaccination de 5 millions 300 mille ovins et caprins contre la peste des petits ruminants, 2 millions 300 mille bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse et la péripneumonie contagieuse, 300 mille équins contre la peste équine, et enfin, 2 millions 300 mille volailles traditionnelle contre la maladie de Newcastle.

En marge de la cérémonie de la campagne de vaccination, le Premier Ministre Amadou BA s’est rendu à Vélingara Ferlo pour effectuer la pose de la première pierre du Projet d’amélioration de la connectivité des zones de production agricole (PCZA) au nord et au centre du Sénégal.

MADA NDIAYE