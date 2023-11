CAF Awards 2023 : Le Sénégal nominé

La CAF a dévoilé la liste des nominés pour les différentes catégories féminines des CAF Awards 2023. La sélection préliminaire a été réalisée par un distingué panel composé d’experts techniques de la CAF, de légendes et de représentants des médias, en tenant compte des performances à tous les niveaux de décembre 2022 à novembre 2023.

Tout comme dans la catégorie masculine, la meilleure gardienne de but sera récompensée pour la première fois afin de célébrer les efforts héroïques des gardiennes de but. Dix joueuses ont été nominées pour le tout premier prix de la Gardienne de but de l’Année aux CAF Awards.

Dans les autres catégories, 30 joueuses se disputeront le prestigieux titre de Joueuse de l’Année, que la Nigériane Asisat Oshoala a remporté pour la cinquième fois, un record, lors de la dernière cérémonie des CAF Awards en juillet 2022 à Rabat, au Maroc. Dix nominés ont été retenus pour les catégories Joueuse Interclubs de l’année, Entraîneur de l’année, Équipe nationale de l’année et Jeune joueuse de l’année, limitée aux joueuses de moins de 21 ans.

Les huit clubs qualifiés à la Ligue des Champions Féminine de la CAF Côte d’Ivoire 2023 ont été récompensés par une place dans la catégorie « Club de l’année ».

Le gagnant de chaque catégorie sera décidé après les votes d’un panel de vote composé de la Commission Technique de la CAF, des professionnels des médias des associations membres, des entraîneurs en chef et des capitaines des associations membres et des clubs impliqués dans les phases de groupe des compétitions interclubs.

La cérémonie des CAF Awards sera rehaussée par la présence de l’élite du football africain le 11 décembre 2023 à Marrakech, au Maroc.

Liste complète des nominés du Sénégal :

-Joueuse de l’Année

Ndeye Awa Diakhaté (Sénégal, Olympique de Marseille)

-Jeune Joueuse de l’Année (âgée de 21 ans au plus)

Hapsatou Malado Diallo (Sénégal, USPA/Eibar)

Entraîneur(e) de l’Année (Femmes)

Mame Moussa Cisse (Sénégal)



Equipe Nationale de l’Année (Femmes)