CAF Awards 2023 : Lamine Camara, «Jeune joueur africain de l’année»

Lamine Camara a confirmé les attentes en remportant le prix «Jeune joueur africain de l’année» même s’il n’ était attendu comme la seule grande chance de sacre du Sénégal ce lundi 11 décembre à l’occasion des Caf Awards 2023.

Le milieu de terrain sénégalais a devancé son jeune compatriote Amara Diouf et le Marocain, Abdessamad Ezzalzouli, dit Ez Abde. Le joueur formé par Génération Foot aura fait sensation avec les équipes nationales locale et U20 du Sénégal en remportant le Chan et la Can des moins de 20 ans. Lamine Camara succède à Pape Matar Sarr au palmarès de cette distinction. Ce dernier l’a d’ailleurs félicité sur Twitter. «Le trophée reste au Sénégal. Très content pour toi, c’est mérité.

Le Sénégal n’a pas pu résisté à la déferlante du Maroc qui a terminé à la 4ème place au Mondial Qatar 2022. Une prouesse historique qui a valu aux Lions de l’Atlas d’être primé «Equipe nationale de l’année». Ces derniers succèdent aux Lions du pays de la Téranga . Walid Regragui a aussi logiquement remporté le prix d’Entraineur africain de l’année. Le technicien de 48 ans coiffe au poteau Aliou Cissé, tenant de ce prix, et Abdelhak Benchikha (Algérie).

Koulibaly et Sadio Mané dans le onze-type de l’année

Le Sénégal a toutefois réussi à placer deux joueurs dans le onze-type assez loufoque concocté par la CAF. Kalidou Koulibaly et Sadio Mané y figurent aux côtés de joueurs de renom du continent.