Bénédiction des couples homosexuels hors-liturgie: ‘’And Samm Jikko’’ yi invite l’église à se prononcer pour édifier l’opinion

C’est une décision qui a fait installer une polémique au sein même de l’église. Dès lors, dans un communiqué, And sam Jikko yi est monté au créneau pour interpeller l’église sénégalaise.

Le Vatican a décidé d’autoriser la bénédiction des couples de même sexe, mais a dans le même temps réaffirmé son opposition au mariage homosexuel. S’il y’a une organisation qui est restée bouche bée face à cette décision du pape François relativement à la bénédiction des couples homosexuels c’est bien sûr l’association pour la préservation des valeurs, And Samm jikko yi And Samm jikko yi.

Dans un communiqué, ladite association déplore la déclaration du Pape et rappelle sa position et celle de l’église sénégalaise contre l’invasion des LGBT. «Nous avons toujours mené ensemble le combat contre le déni des dogmes et la perversion et nous avons en partage l’idéal de la préservation des valeurs sociétales humaines que le Coran et la Bible ont en commun» lit-on dans le communiqué.

Sous ce rapport l’association pour la préservation des valeurs, ‘’And Samm Jikko yi’’ souligne que cette déclaration papale peut susciter de l’appréhension et invite l’église sénégalaise à se prononcer et à se déterminer au plutôt pour édifier l’opinion. Quoi qu’il en soit l’association estime qu’il est hors de question de laisser passer ce genre de pratique au Sénégal.

«L’association And Samm Jikko Yi (Asj) rappelle qu’elle n’acceptera jamais le mariage homosexuel au sein de notre pays », selon toujours le communiqué. Pour rappel, c’est la première fois de son histoire, l’Eglise catholique donne son feu vert aux bénédictions de couples homosexuels. Elle l’a annoncé ce lundi 18 décembre via un document officiel, signé par le nouveau préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, Mgr Victor Manuel Fernandez.

MOMAR CISSE