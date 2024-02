BBY/Sicap dénonce la sortie « maladroite et honteuse » de Zahra Iyane Thiam

BBY/SICAP félicite le président de la République après le report de la Présidentielle de février 2024. Les responsables de la majorité présidentielle dénoncent, par ailleurs, la sortie « maladroite et honteuse » de Zahra Iyane Thiam. L’intégralité de la déclaration.

« L’annonce faite ce samedi 3 février 2024 par le président Macky Sall de reporter le scrutin présidentiel devant se tenir le 25 février est d’une importance capitale pour la sauvegarde de notre démocratie et de la bonne gouvernance.

C’est pourquoi nous félicitons les récentes initiatives prises par le Président de la République qui est la clé de voute de nos institutions.

La crise pré-électorale qui secoue notre pays, les accusations d’une part portée à certains membres du conseil constitutionnel, l’ouverture d’une enquête parlementaire initié par les députés du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais d’autre part, n’ont fait, hélas ! qu’accroître les dangers relatifs à une bonne tenue des élections.

Cette forte mesure qui tend à lever le voile sur des questions institutionnelles et électorales marque un tournant important dans notre vie politique et ouvre la voie d’un dialogue entre les acteurs qui ne fait que renforcer nos critères de démocratie et de respect des droits de l’homme.

Il importe donc pour chacun d’entre nous que ces facteurs soient pleinement pris en compte pour aboutir à l’organisation d’élections libres et transparentes.

C’est ainsi que Nous, responsables, militants, sympathisants de l’Alliance Pour la République et de la grande Coalition Benno Bokk Yaakar soutenons pleinement et entièrement la décision du Président Macky Sall de reporter des élections à la date du 15 Décembre 2024.

C’est donc avec beaucoup de déception que nous avons suivi la sortie maladroite et honteuse de notre camarade Zahra Iyane Thiam directrice générale de l’agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX).

En tant que militants et sympathisants de L’APR/BBY des Sicap Liberté, nous nous désolidarisons totalement de notre camarade et exprimons tout notre désaccord par rapport à de tels propos synonymes d’une malhonnête notoire à l’endroit du Chef de l’Etat, son Excellence M. le Président de la République Macky Sall qui, pourtant lui a tant donné.

En fait cela ne nous surprend guère de la part de Zahra Iyane Thiam qui est habituée de ses sorties maladroites à chaque fois qu’elle se trouve dans une position délicate ou qu’elle imagine que la situation est critique pour L’APR.

Les militants et sympathisants de L’APR/BBY des Sicap demeurent en une seule voix avec la posture de son Excellence le Président de la République M. Macky SALL.

Plus que jamais, nous sommes déterminés à accompagner sa politique et sa vision pour le développement du SENEGAL.

Nous rappelons à Mme Zahra Iyane THIAM que ses propos n’engagent que sa personne et nous ne laisserons personne dénigrer la politique du gouvernement.

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas garder le silence. Nous devons rester cohérents et préparer les prochains mois avec beaucoup de solidarité et d’engagement. Nous devons adapter nos actes autour de deux objectifs : accompagner le Président dans sa mission régalienne et permettre à notre candidat d’être le choix des Sénégalais aux élections présidentielles à venir.

Nous profitons de ce communiqué pour lancer un appel de paix, de sérénité et de calme à l’endroit de toute la population Sénégalaise, et réitérons notre accompagnement au Président Macky SALL. »

Vive l’Alliance Pour la République !

Vive la Coalition Benno Bokk Yaakar !