Basketball : Ousmane Diallo démissionne de son poste à ASC Ville de Dakar

L’ASC Ville de Dakar n’a pas tardé à réagir aux propos de l’ancien entraîneur publiés dans la chronique du quotidien Stade, jeudi 12 octobre. Dans un communiqué publié jeudi soir, le club de la municipalité a souhaité faire un état des lieux de la vérité sur cet « incident » apparemment controversé.

« L’ASC Ville de Dakar tient à rétablir la vérité, après les allégations mensongères de l’ancien coach de l’équipe féminine. Dans la presse du jour, Ousmane Diallo affirme que c’est parce que le Directeur Technique du club, Moustapha Gaye, souhaite revenir sur le banc en tant que coach titulaire que la direction a voulu se séparer de lui. Une affirmation fausse car son départ était acté depuis un moment. Ce que soit l’issue à cause de manquements notés dans le coaching et la gestion des joueuses. Notre souhait était de s’attacher les services d’un nouveau coach et pour cela deux profils ont été proposés au directeur technique.

Mais Moustapha Gaye a trouvé comme solution de revenir sur le banc et de prendre comme adjoint Ousmane Diallo pour éviter une séparation radicale. Ce que nous avons accepté puisque c’est un poste qu’il a déjà occupé dans le passé (pendant 4 ans). Grande fut notre surprise quand nous avons appris qu’il aurait démissionné de son poste d’entraîneur titulaire.

Ensuite qu’il accusait Moustapha Gaye de vouloir l’éjecter. Pour précision, il y a huit ans, c’est Moustapha Gaye qui nous avait proposé Ousmane Diallo pour le seconder. Après quatre ans en tant qu’adjoint, c’est également Moustapha Gaye qui nous avait soumis le nom d’Ousmane Diallo pour prendre les rênes de l’équipe première quand il a été nommé Directeur technique nationale et coach de l’équipe nationale féminine.

Par ailleurs, le bilan élogieux dont se glorifie Ousmane Diallo, nous tenons à lui rappeler qu’il a eu sous les ordres de Moustapha Gaye, qui était son supérieur hiérarchique en tant que Directeur technique du club. L’ASC Ville de Dakar souhaite bon vent au technicien Ousmane Diallo tout en lui demandant de se garder de manipuler l’opinion », écrit le communiqué.