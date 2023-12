Basket/NBA : Gorgui Sy Dieng annonce la fin de sa carrière

Le basketteur international Sénégalais, Gorgui Sy Dieng, a annoncé samedi avoir mis fin à sa carrière, qui a repris une source américaine. « Tout le monde autour de moi savait que je voulais jouer durant 10 ans et c’était tout. J’ai toujours dit ça. Quand j’ai atteint 10 ans, j’ai dit que j’avais atteint mon objectif. Il était temps de s’arrêter et essayer d’autres choses », a-t-il soutenu dans un entretien accordé à un site américain.

Du haut de ses 2,08 mètres, le pivot Gorgui Sy Dieng, âgé de 33 ans, termine sa carrière aux Spurs de San Antonio. Il va stopper sa carrière, comme expliqué par Jeff McDonald dans le site du club.

Le pivot des Lions, agé de 33 ans est recruté par les San Antonio Spurs en tant que Représentant des Opérations de Basket-ball, comme expliqué par le site du club de NBA.

Selon Jeff McDonald, Gorgui partage son temps entre le bureau et le staff. Il travaille avec le Directeur Général Brian Wright en plus d’encadrer des jeunes comme Victor Wembanyama et Charles Bassey : Gorgui Sy Dieng dit avoir appris « beaucoup de choes et mieux comprendre ce qu’est la NBA en tant qu’entreprise… Cela demande beaucoup de travail », souligne le joueur de l’équipe nationale de Basket du Sénégal. «Je suis libre dans ce que je fais. Je suis au bureau, j’apprends et je fais des choses. Quand ils commencent l’entraînement, je viens ici et j’aide l’équipe. Je suis ici juste pour être avec eux et les aider.» a-t-il déclaré.

Gorgui Dieng, qui aura 34 ans en janvier, est crédité de 10 saisons en NBA, disputant 628 matchs de saison régulière entre 2013 et 2023, avec une moyenne de 7,3 points et 5,6 rebonds en 20,1 minutes. Le capitaine des Lions du Basket du Sénégal est passé par porté les Timberwolves, Grizzlies, Spurs et Hawks. En 2022/23, il a disputé 31 matchs avec San Antonio