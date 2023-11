Barkedji :Le SG de la SONOGED S.A Ousseynou ka fait peau neuve la localité,un impressionnant dispositif d’assainissement déployé.

Dans le cadre du Programme zéro déchet, sur demande d’ Ousmane Sambare Sow , maire de Barkedji, le Secrétaire général de la Sonaged S.A Ousseynou Ka affectueusement appelé Borom Gassane,a déployé une équipe de la Sonaged S.A avec du materiel lourd (2 camions , une pelle ) pour faire bénéficier du village de Barkedji du Programme zéro déchet.

A rappeler que la dite equipe est conduite par le délégué départemental de la SONAGED, en l’occurrence Moussa BA qui ont été accueillis lui et son équipe par le Maire de Barkedji Ousmane Sow Sambere et le sous-préfet Salif Ba.

A tour de rôle les autorités locales administratives ont pris la parole et remercié le Secrétaire général de la SONAGED S.A Monsieur ousseynou KA qui a facilité le déploiement de ce dispositif. A l’occasion ,ces dernières ont exhorté les populations à une meilleure prise en charge des problèmes de salubrité et de sortir massivement pour accompagner les agents de propreté pour un cadre de vie propre à Barkedji. On ne le dira jamais assez, c’est pas pour la première fois que le Secretaire general de la Sonaged S.A Ousseynou Ka est intervenu dans ce genre d’action citoyenne, en effet ,au lendemain de l’incendie survenu à la décharge de Dahra Djoloff, le SG de la Sonaged S.A , avait mobilisé ce dispositif pour assurer le terrassement.

Revenant sur Barkedji,l’on nous signale que ce dispositif y est déployé pour cinq jours en vue de mener des opérations de nettoiement dans le village de Barkedji, éradiquer les dépôts sauvages et aménager une décharge normalisée pour le bien être des populations.

Ousmane Sow Sambere l’édile de Barkedji et Salif Ba et le Sous préfet de l’arrondissement de Barkedji Salif Ba,en collaboration avec les populations ,remercient vivement le SG de la Sonaged S.A Ousseynou Ka qui n’a ménage aucun effort pour un environnement saint à Barkedji.

Samba khary Ndiaye Linguere