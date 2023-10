Bagarre entre Baayfaal et Talibés Wadane: La paix est revenue mais l’exécution du ndigël se poursuit

La famille de Serigne Wadane Sougou est très remontée contre un groupe de Baayfall qu’elle accuse d’avoir vandalisé leur daara. Il est rapporté qu’un jeune mal coiffé a été appréhendé avant qu’il ne s’échappe. C’est à partir de ce moment que les heurts ont démarré. Des pneus ont été brûlés et des pierres jetées. Plusieurs blessés ont été dénombrés.

La tension a été très forte entre les Baayfaal et les disciples de la famille de Serigne Diéry Wadane Sougou entre jeudi et vendredi à Touba occasionnant des blessés et des dégâts matériels. Néanmoins, la paix est vite revenue. Le chef religieux de confier qu’une réunion a été tenue entre les deux parties et que les incompréhensions ont été élucidées et les divergences dissipées. « Nous avons déroulé une rencontre .

Serigne Khadim Sougou, khalife de la famille Sougou , a tenu un discours d’apaisement pour régler le problème en attendant . Selon des informations il ne s’agissait que d’un simple malentendu qui a été vite dépassé. Interpelé sur la suite qui sera appliquée aux opérations menées pour le respect des codes de conduite prévues dans la cité religieuse, il précisera qu’il s’agit d’un ndigël et que le travail va continuer. « Nous invitons les populations de Touba à se conformer aux instructions du Khalife et à ne pas outrepasser les codes de conduite en vigueur dans la cité religieuse. Parce que dès demain , les Baayfaal vont reprendre le travail et veilleront scrupuleusement au respect des prescriptions, sans états d’âmes ».

Concernant les incursions parfois effectuées dans les maisons pour cueillir les cibles , le chef religieux expliquera que la faute est à impliquer à ces dernières qui ont la fâcheuse habitude de courir se réfugier alors qu’elles pouvaient juste se suffire d’entendre le message délivré. « On ne peut pas faire autrement lorsque les contrevenants choisissent de trouver dans les maisons d’à-côté ou chez eux. Et c’est des situations qui surviennent rarement. Vous ne verrez jamais un Baayfaal entrer dans le domicile d’autrui sous prétexte que des comportements indécents y sont pratiqués. Voilà ce qu’il faut retenir ».