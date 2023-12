BAC 2023: Une candidate ajournée tente de se faire délivrer un faux diplôme moyennant 200.000 francs 

Cyndie S. S. A a mal vécu son échec au baccalauréat 2022-2023. Au lieu repasser l’année prochaine, elle a tenté d’acheter un faux diplôme moyennant 200.000 francs. Arrêtée à l’Office du baccalauréat du Sénégal, la mise en cause encourt trois mois d’emprisonnement ferme.

Cyndie S. S. voulait coûte que coûte avoir accès aux études supérieures. Après son échec au baccalauréat 2022-2023, l’élève a tenté de se faire délivrer un faux diplôme. C’est dans ces circonstances qu’elle s’est rapprochée de M. Souaré qui lui a dit qu’un de ses proches travaille à l’Office du baccalauréat du Sénégal. M. Souaré a ainsi réclamé 200.000 francs pour la confection du faux document.

Une somme que Cyndie n’a pas tardée à débourser. Quelques jours plus tard, M. Souaré a donné rendez-vous à la candidate malheureuse à l’Office du bac. Une fois sur les lieux, Cyndie S. S. a été finalement démasquée. Interrogée par les agents trouvés sur place, l’élève a reconnu son comportement fautif. Mise à la disposition de la justice, la mise en cause a été inculpée pour tentative de délivrance indue d’un document administratif. Tout au long de son interrogatoire devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, la prévenue a exprimé ses regrets. Elle a soutenu avoir agi sous le coup de la passion et de la précipitation, car voulant poursuivre les études supérieures.

Compte tenu de la gravité des faits qui « ternissent l’image de l’Office du Baccalauréat voire de notre pays », le maître des poursuites a sollicité trois mois d’emprisonnement ferme contre la prévenue. L’avocate de la défense n’a pas cautionné l’acte de la prévenue. Cependant, elle a souiligné que la fonction de la justice n’est pas seulement de sanctionner. La robe noire a ainsi sollicité la clémence du tribunal, déclarant que vu l’âge de sa cliente, celle-ci n’est pas consciente de son acte au moment des faits et a fait amende honorable. « Tendez-lui la perche pour qu’elle puisse reprendre ses études et obtenir son bac en toute légalité », a imploré la conseillère.

À sa suite, le juge a fixé son délibéré au 14 décembre prochain.