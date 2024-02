Avec trois (03) milliards de Francs CFA de perte sur les 13 jours sans internet mobile : Les syndicats des opérateurs des télécommunications tirent sur leur ministre de tutelle

Les syndicats des opérateurs des télécommunications n’en peuvent plus des coupures d’internet par le ministre de la communication. Face à la presse, ces syndicalistes soutiennent que 3 milliards F Cfa ont été perdus sur les 13 jours de coupures d’internet mobile entre juin 2023 et février 2024.

Les coupures de l’Internet mobile opéré par le ministre de la Communication, des télécommunications et de l’économie numérique irritent les syndicats des opérateurs des télécommunications. Face à la presse, ils ont dénoncé les agissements de Moussa Bocar Thiam. Selon leur porte-parole du jour, Marie Rose Diouf, depuis la nuit des temps, les télécommunications sont restées un pont inaltérable entre les citoyens du monde, qu’ils soient de religion, de culture, d’idéologie politique différentes ou non. « En dépit des crises politiques qui ont fait vaciller tous les régimes qui se sont succédé au Sénégal depuis les indépendances, jamais les TIC n’ont été l’arme de privation de ce qu’elles sont censées faciliter à savoir la liberté d’expression », dit-elle.

Et de poursuivre: «Le fallacieux prétexte de diffusion de messages haineux et subversifs constitue le seul argument d’un régime aux abois, tristement entré dans l’histoire des pourfendeurs jamais égalée des libertés et de la démocratie ». Ces syndicalistes rappellent que le 01 juin 2023 et le 31 juillet 2023, l’internet mobile a été restreint à la suite d’événements politico-judiciaires.

Le 05 février 2024 encore, il a été coupé à la suite de la décision politique du Président de la République de reporter l’élection présidentielle du 25 février 2024. « Cette décision qui a suscité l’émoi des sénégalais et de la communauté internationale est (…) la source des « messages haineux et subversifs dans un contexte de troubles à l’ordre à public », conséquences du non-respect du calendrier républicain. Le seul courage qu’on attend de vous est d’arrêter de laisser apparaître que vous prenez la connexion internet via les données comme une console de jeux », disent-ils à l’endroit de leur ministre de tutelle. Ils jugent que les coupures d’Internet sont une violation des droits de l’homme, des droits de réunir en ligne, de la liberté d’expression, droit à l’information, et une violation des droits économiques. «Du 02 juin 2023 au 13 février 2024, le Ministre Moussa Bocar Thiam a opéré 13 jours de coupures d’internet mobile. Soit en moyenne l’équivalent d’une journée et demie de coupure internet tous les mois, depuis juin 2023.

Considéré autrement aussi, c’est un « demi mois » de coupure d’internet mobile. Les pertes économiques sont colossales pour les opérateurs de télécommunications ; 3 milliards de francs CFA, sans compter les préjudices socio-économiques des millions de clients », regrettent-ils. En ce sens, ils font noter que sur le mobile money, 12 millions de sénégalais vivront des perturbations pour faire des transferts d’argent, payer des rechargements Senelec utiliser les GAB. « Sur le télétravail, les travailleurs qui restent chez eux pour éviter les foyers de tension lors des manifestations sont aussi pénalisés et leurs employeurs avec. Sur le télé-enseignement, sans l’internet mobile, il est impossible d’avoir un téléenseignement acceptable et sur la santé, coordination des urgences, arrêt de certains équipements électroniques.

Sur l’économie générale, ce sont tous les secteurs d’activités confondus qui seront impactés », listent-t-ils. Ces syndicalistes ont décidé de lancer des actions de protestations pacifiques pour le moment, axées sur deux moyens de lutte à savoir le port de brassards, les journées de débrayage ou de présence négative et appellent l’Etat à rétablir la connexion via les données mobiles, et à mettre fin aux coupures intempestives de ce service.

NGOYA NDIAYE