Promotrice d’initiatives communautaires et acteur distingué de l’autonomisation des femmes et des jeunes, la direction de l’emploi a déroulé un programme de formation au bénéfice des ‘’Ndayou Daara’’ encore appelées « mères volontaires ». A cet effet, une cinquantaine de récipiendaires ont reçu des attestations à l’issue d’un atelier de deux jours.

La formation a eu pour cadre le quartier Maristes. Ciblées par la direction de l’emploi, ces 50 ‘’Ndayou Daara’’ ont bénéficié d’une formation en saponification et javellisation. Entre autres objectifs, l’atelier avait pour but de « sensibiliser les participantes sur les bonnes pratiques d’hygiène et les former sur la fabrication du savon, de la javel et du savon lessive », renseigne une note de la direction de l’emploi parcourue par la rédaction.

Etalée sur trois jours du 29 au 30 janvier ; cette séance de formation va permettre aux bénéficiaires de diversifier leurs activités de production. Selon la même source, l’initiative « vise également à renforcer les compétences économiques des femmes, à améliorer l’hygiène dans les Daara, et à encourager le développement durable au sein de la communauté ».

Dans la pratique, l’initiative a permis aux ‘’Ndayou Daara’’ de maîtriser les techniques de fabrication d’une gamme de savon, notamment à base de karité, de Moringa, (Never Die), de ‘’Mbeurbeul’’, du savon en poudre et de l’eau de javel. Sous l’initiative du directeur de l’emploi, Pape Modou Fall, cette formation constitue un grand jalon dans la marche vers l’amélioration des conditions de vie des récipiendaires.

Après la capitale sénégalaise, les séances de formation vont s’ouvrir à d’autres bénéficiaires dans les autres régions du pays.