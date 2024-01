ATELIER TRAINING DU MEDS: Les jeunes formés aux techniques de recherches d’emploi

En prélude de la 23e édition du forum du 1er emploi, le mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) a tenu hier un atelier training. Selon le président du MEDS, Mbagnick Diop, l’atelier training permet aux jeunes d’acquérir certaines connaissances indispensables dans les techniques de recherches d’emploi avant de faire face aux potentiels recruteurs.



Pour permettre aux jeunes de décrocher leur 1er emploi, le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) a tenu hier un atelier training en prélude à la 23e édition du forum du 1er emploi. Selon Mbagnick Diop, avoir un emploi n’est pas chose facile dans le contexte actuel où le nombre de demandeurs d’emploi est fortement supérieur à l’offre disponible. «Mes activités professionnelles avec l’opportunité de parcourir le monde peut certifier que le problème de l’emploi est mondial.

Le forum du premier emploi, jalon parmi d’autres, initié par le MEDS s’inscrit parfaitement dans la politique définie par les plus hautes autorités du pays pour juguler l’épineux problème du chômage des jeunes en particulier ceux diplômés », dit-il. Et de poursuivre: « L’atelier training préparatoire du forum est un événement majeur organisé, chaque année, dans une stratégie globale afin de permettre aux jeunes d’acquérir certaines connaissances indispensable dans les techniques de recherches d’emploi avant de faire face aux potentiels recruteurs ».

A l’en croire, il permet de mieux outiller les jeunes diplômés en quête d’une première expérience professionnelle en les initiant aux techniques de rédaction de CV, aux techniques de rédaction de lettre de motivation, de comment gérer le stress, comment réussir un entretien d’embauche, comment avoir confiance en soi, « je suis offreur de service et non quémandeur d’un emploi » , entre autres. Il s’agit pour lui de les initier à l’employabilité et d’être fin prêt le jour J à savoir les 16 et 17 janvier 2024. « Cette rencontre, assurément, est devenue l’événement phare, en somme le plus grand rassemblement de jeunes diplômés de notre pays, en quête d’un premier emploi quelle que soit la forme, stage CDD CDI ou l’auto entreprenariat et cela depuis 23 longues années.

La qualité de la ressource humaine, le capital humain et l’efficacité dans l’organisation sociale sont devenues des éléments déterminants à la croissance économique », fait-il savoir. Mbagnick Diop rappelle que l’atelier training préparatoire du Forum du 1er Emploi est un concept important pour le Mouvement des Entreprises du Sénégal MEDS et pour la jeunesse sénégalaise diplômée et aussi pour les ouvriers spécialisés. « Depuis plus de deux décennies, le MEDS organise, chaque année, le Forum du 1er Emploi qui constitue la contribution du Mouvement dans la recherche de solutions au problème préoccupant du chômage. Cet engagement citoyen renouvelé est à la base de l’enfantement du concept du forum du 1er emploi et de la Fondation Emploi-Jeunes », martèle-t-il. Et d’ajouter : « Le chômage, notamment celui des jeunes, est aujourd’hui indéniablement le plus grand défi avec lequel nos pays sont confrontés. La jeunesse est un grenier de créativité et un silo de ressources humaines ; l’emploi est pour elle, à la fois, une aspiration légitime et un droit fondamental. Agir pour lui faire bénéficier de recrutement dans les services privés comme publics, à disposer des financements pour les projets novateurs est un des objectifs du forum du 1er emploi.

En dépit de tous les efforts du Gouvernement, malgré le dynamisme de l’Économie Nationale avec la mise en œuvre du PSE, du PAP 1, du PAP 2 et 5 aujourd’hui le PAP3 et d’autres programmes et projets, le niveau du chômage demeure élevé ». Il indique que le taux de croissance économique en perspective de notre pays ne permet pas encore de dégager assez de postes de travail pour recevoir tous les jeunes diplômés qui, chaque année, aspirent à leur premier emploi. « Cette situation est rendue complexe par la jeunesse de notre population et par le manque de qualification de beaucoup de demandeurs d’emplois.

Pour y faire face, nous devons faire preuve d’imagination et de courage et être armé d’un puissant esprit de créativité. Nous devons identifier et repérer toutes les niches où gisent des emplois; nous devons opérer les ruptures utiles à tous les niveaux ; nous devons repenser notre environnement économique ; nous devons reformater notre système de formation », soutient-il. Le patron du MEDS se dit toutefois rassuré de la découverte de Pétrole et de Gaz qui impose la prise en charge de nouveaux métiers qui émergent et qui offrent d’immenses opportunités de travail.